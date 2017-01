SapientRazorfish Trendreport "Insights 5": Reimagining Business in the Age of the Customer

(firmenpresse) - Köln/München, 23. Januar 2017 - SapientRazorfish veröffentlicht bereits zum fünften Mal ihre Publikation "Insights". In der aktuellen Ausgabe widmet sich die Agentur dem Spannungsfeld der digitalen Transformation und bietet Marketing-Profis einen Überblick der neuesten Branchentrends und deren Auswirkungen auf Unternehmen. Der englischsprachige Report steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit und ist ebenfalls als gebundene Ausgabe verfügbar.

In ausführlichen, fundierten Artikeln zeigen 20 Branchenkenner, Innovationstreiber sowie führenden Köpfe von SapientRazorfish, wie Alan Wexler, CEO SapientRazorfish, oder Nigel Vaz, Global Chief Strategy Officer & SVP, Managing Director EMEA SapientRazorfish, neue Perspektiven und innovative Entwicklung auf. Zudem liefern sie Einblicke in ihre Forschungs- und Entwicklungsergebnisse und bieten Handlungsanweisungen für Unternehmen, die sich im heutigen "always-on"-Zeitalter leichter zurechtfinden wollen.

Im Zentrum aller Beiträge stehen die Herausforderungen, die Unternehmen im Zeitalter des Kunden überwinden müssen - und wie ihnen das erfolgreich gelingt. Zu den behandelten Themen des Reports gehören etwa Experience Design und Digital Experience-Plattformen, agile Unternehmensentwicklung sowie Mobile Marketing und Commerce. Beleuchtet werden auch konkrete Technologietrends wie Chatbots und Sprachassistenten sowie deren Bedeutung für Businessmodelle der Zukunft.

Nutzer können sich weiterhin eine interaktive "Insights App" für Smartphones und Tablets herunterladen. Auf dieser Plattform veröffentlicht SapientRazorfish regelmässig weitere exklusive Artikel und Videos. Interessierte können die App kostenfrei im Apple App Store und bei Google Play herunterladen. Die Inhalte sind online auch über die Insights Rubrik der SapientRazorfish Homepage zugänglich.





SapientNitro®, Teil von Publicis.Sapient, ist die Agentur mit der DNA für das "Always-on" Zeitalter. Wir unterstützen unsere Kunden bei der digitalen Transformation und erschließen ihnen neue Wege zu den vernetzten Verbrauchern von heute. SapientNitro verbindet Storytelling und Technologie auf einzigartige Weise. Wir erzählen packende Geschichten, die sämtliche Ebenen der Markenkommunikation, der Digital Experience und des Omnichannel-Marketings sowie -Commerce umfassen. Unser Storyscaping® Ansatz vereint Kunst und Fantasie mit der Stärke des Systemdenkens. Wir sind Experten in der Kombination von Strategie, Kreation und Technologie. Unsere Mitarbeiter sind zu einem schlagkräftigen globalen Team miteinander vernetzt - über Disziplinen, Perspektiven und Kontinente hinweg. Gemeinsam tragen sie nachhaltig zum Erfolg unserer Kunden wie Allianz, Audi, Beiersdorf, Bosch, E.ON, EnBW, Hugo Boss, KIA, Lufthansa, Media-Saturn und Siemens bei. Mit Hauptsitz in den USA unterhält SapientNitro international 36 Standorte. Im deutschsprachigen Raum sind wir in München, Köln und Zürich vertreten. Weitere Informationen unter: http://www.sapientnitro.de

