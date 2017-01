Neuer Showroom auf 400 Quadratmetern Fläche - RedTherm präsentiert gesamtes Leistungsspektrum



(hob) Bisher kannte man die Angebote der niederrheinischen Energiesparexperten von RedTherm nur aus dem Internet. Jetzt hat das Unternehmen in ihrer Vertriebszentrale in Neukirchen-Vluyn einen Showroom eröffnet. Auf 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche können sich die Kunden ausgiebig und in Ruhe informieren.

Im neuen RedTherm-Showroom präsentiert Andreas Geelen die gesamte Angebotspalette. © Holger Bernert

(firmenpresse) - In Neukirchen-Vluyn wird die gesamte Angebotspalette unter einem Dach präsentiert. Unter dem Motto „Haus der Gegenwart“, können sich interessierte Kunden ausführlich rund um die Bereiche Infrarotheiztechnik, Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher, Brauchwasser-Wärmepumpen, dezentrale Wohnraumbelüftung und Sicherheitstechnik informieren. Für weiterführende Auskünfte stehen die RedTherm-Energiesparexperten vor Ort zur Verfügung.



Bisher war es nur möglich, sich im Internet oder in einem der kleineren Stores ein Bild vom umfangreichen Leistungsspektrum des innovativen Unternehmens zu machen. „Jetzt stehen insgesamt 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung“, freut sich RedTherm-Geschäftsführer Andreas Geelen. „Durch die Zusammenarbeit mit einem großen Partnerunternehmen, werden wir bis zum Jahresende bundesweit an 70 weiteren Standorten mit unseren Ausstellungen vertreten sein.“



Der Trend auf dem Energiemarkt geht klar in Richtung Selbstversorgung. „Auf diese Weise macht sich der Verbraucher nicht nur unabhängig vom Stromanbieter, sondern investiert auch in eine attraktive Geldanlage“, erklärt Andreas Geelen. „Dabei sollte die von einer auf dem Dach installierten Photovoltaik-Anlage produzierte Energie nach Möglichkeit immer im eigenen Haus verbraucht werden.“



Bisher gab es jedoch das Problem mit der Überproduktion des Stroms bei Sonnenschein im Sommer sowie der Stromknappheit in der dunklen Jahreszeit. „Die Lösung ist ein leistungsfähiger Stromspeicher, der die Energie bei Bedarf wieder abgibt“, so Geelen weiter. Hier arbeitet RedTherm mit Marktführer sonnen als Premiumpartner zusammen. Dessen Produkte stehen für Qualität, Effizienz und Langlebigkeit. Die Anschaffung dieser zukunftsweisenden Technik wird derzeit noch von der Bundesregierung mit günstigen Krediten finanziert. Allerdings ist dieses staatliche Förderprogramm zeitlich begrenzt.





Die in Uedem am Niederrhein ansässige Firma RedTherm GmbH & Co. KG hat sich auf die Produktion und den Vertrieb von hochwertigen Infrarotheizungen im Exklusivsegment spezialisiert. Andreas Geelen hat das Unternehmen vor acht Jahren gegründet. Darüber hinaus bietet RedTherm Photovoltaikanlagen an, um den Strom aus der Natur zum Betrieb der Infrarotheizung selbst produzieren zu können. Infrarotheizungen von RedTherm sind energetische Alternativen, um sich unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas zu machen.

RedTherm GmbH & Co. KG

RedTherm GmbH & Co. KG

Weezer Straße 21

47589 Uedem

Telefon 0 28 25 / 535 777 14

Fax 0 28 25 / 535 777 77

info(at)red-therm.de

www.redtherm.de

der reporter

redaktionsbüro holger bernert

Auf dem Driesch 12a

47119 Duisburg

Telefon 0 28 41 / 887 44 51

Fax 0 28 41 / 887 44 52

Mobil 0 171 318 87 15

redaktion(at)der-reporter.net

www.der-reporter.net





Firma: RedTherm GmbH & Co. KG



Kommentare zur Pressemitteilung