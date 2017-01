Hotel und Tagung zum Fixpreis buchen - weltweit ohne Einschränkung mit b-ceed: starke Ideen

Damit die Buchung von Hotelzimmern und der Tagung noch transparenter wird, hat b-ceed eine Innovation geschaffen, die weltweit einen Preis für Zimmer und Pauschale garantiert.

meet&sleep: Tagungen weltweit zum Fixpreis buchen

(firmenpresse) - Manche müssen es nur ein Mal im Jahr machen, andere machen es wöchentlich oder gar täglich: Die Buchung von Hotels und Tagungsräumen wird durch diverse Online Portale heutzutage erleichtert. Man sendet seine Anfrage und erhält am nächsten Tag diverse Angebote. Dabei ist eine Eigenschaft immer sehr tragend: preisliche Unterschiede und Unterschiede in Sachen Leistungen. Wenn man noch dazu als Kunde kein genaues, geographisches Ziel für das Meeting kennt als "es soll ruhig sein drumherum, da wir kreativ oder zielgerichtet arbeiten müssen" wird es seitens der Portale schwierig - man kann schlichtweg nicht "global" suchen.



Innovativ und sehr neu auf dem Markt sind die "meet&sleep" Pakete von b-ceed: starke Ideen, welche ab sofort Festpreise in Sachen "Tagung und Übernachtung buchen" garantieren. Dabei greift b-ceed auf ein eigens aufgebautes Netzwerk an hochwertigen drei Sterne Superior City Hotels, Designhotels und 4 Sterne Business Hotels zurück.



Die Anfrage für ein Projekt geschieht einfach telefonisch oder via Online Formular und sie ist kostenfrei. Ebenfalls ist die Arbeit dahinter für den Kunden kostenfrei.



Ebenfalls im Portfolio enthalten sind außergewöhnliche Locations für die Tagung und Übernachtung, die nicht in den bekannten Klassifikationen vertreten sind. Alle Partner haben eines gemeinsam: eine hohe Gästezufriedenheit, Professionalität im Bereich Tagungsplanung, sowie mindestens eine außergewöhnliche Eigenschaft wie Lage oder Charakter. Schloss Hotels bieten beispielsweise einen gewissen Charme und ein ungewöhnliches Umfeld, sodass die Tagung zum Erlebnis wird. Sie sind aber oftmals nicht in einschlägigen Hotelportalen vertreten.



Die Pakete für die Buchung von Übernachtung und Tagung sind in drei Kategorien aufgeteilt und bieten jeweils spezielle Extras und Vorteile. So können sich Kunden, die einfach mal eben den City Trip mit Meeting planen auf schöne Designhotels und City Häuser mit drei Sternen und Superior Upgrade freuen, die noch dazu auf genau diese Kunden spezialisiert sind. Die Lage ist verkehrstechnisch sehr gut zu bewerten und in Sachen Ausstattung glänzen diese Häuser mit modernen, fast schon futuristischen Elementen und hochwertig eingerichteten Zimmern.





Die vier Sterne Business-Partnerhotels von b-ceed bieten noch dazu hauseigene Wellnessbereiche, Fitness-Center oder andere Aktivitäten. Diese Häuser sind auf größere Tagungen, Konferenzen und Kongresse spezialisiert.



Hinzu kommt die Option, vergünstigt mit b-ceed auch die gesamte (Tagungs-)Technik zu buchen wie Licht, Sound, Sprache (z.B. Mikrofonie, Dolmetscher ...).



Bei Buchung eines meet&sleep Packages für Tagung und Übernachtung in Hotels sind weitere Vergünstigungen für Rahmenprogramme, Teamevents, Coachings oder Abendevents inklusive - meist sparen die Kunden hierbei ganze 10% auf den regulären Preis.



Fazit: die neuen meet&sleep Packages für Tagung und Übernachtung von b-ceed erleichtern vielen Kunden und Planern von Meetings und Tagungen nicht nur sämtliche Abläufe, sondern sie sind auch wirtschaftlich sehr interessant. Das kostenintensivste Paket "Unlimited" wird mit 149,- ? pro Person netto berechnet und beinhaltet einen ganzen Tag Tagung inkl. Vollverpflegung, ein Hotelzimmer für die Übernachtung und sogar ein Abendessen. Ein innovatives und neues Konzept von b-ceed, das Maßstäbe setzt.



Probleme lösen. Menschen motivieren. Erlebnisse schaffen. Das sind die drei Leitsätze, die b-ceed ausmachen. Mit starken Ideen starten wir in die Zukunft. Wir sind Ihr Partner, wenn es um Event-, Reise- und Coaching Planung geht. Wir agieren weltweit von Euskirchen und Chapel Hill, North Carolina aus und verfügen über ein großes Netzwerk an Partnern und Projektleitern.



Die Stadt Euskirchen, sowie die Voreifel bieten viel Raum für effektives Business Coaching und Teamcoachings. Die zentrale Lage in NRW und die Nähe zu den Großstädten Köln, Frankfurt und Düsseldorf sind der ideale Ausgangsort für starke Teambuilding Events, Firmenevents, Ihre Weihnachtsfeier und mehr.



Lassen Sie sich begeistern - b-ceed realisiert Ihre Projekte europaweit als Full Service Agentur mit professioneller Planung.



b-ceed GmbH

Josef-Ruhr-Straße 30, 53879 Euskirchen

