Power-Workshops in Südthüringen

Mit Find your peak Ziele und Träume erreichen



Ilmenau, den 23.01.2017 - Die Find your peak – Academy of Physical and Mental Success vermittelt Expertise in den Gebieten der Mentalität, Ernährungs- und Trainingswissenschaften. Innerhalb praxisorientierter Lehrgänge werden komplexe, wissenschaftliche Sachverhalte in alltagsnahe, für jeden anwendbare und simple Schemata und Prinzipien zusammengefasst. Am 18. Februar startet der erste Power-Workshop.



Find your peak-Logo

(firmenpresse) - Ein Motivationsworkshop? Wozu?



In einer leistungsorientierten, reizüberfluteten Gesellschaft, die negativ gegenüber Träumen und Visionen eingestellt ist. In der die Meisten aus Angst den sicheren Weg einschlagen, anstatt sich selbst treu zu bleiben. In der Viele die Leichtigkeit verloren haben an sich zu glauben, weil die Umgebung sagt: „Du schaffst das sowieso nicht, mach lieber was Ordentliches!“. In so einer Welt rücken wir unsere Workshopteilnehmer wieder in den Vordergrund und erinnern sie daran, was „leben“ bedeutet.



Der Workshop ist geeignet für Menschen, die ihre Ziele erreichen wollen, aber denen bisher der richtige Anstoß und die richtigen Strategien fehlten, um diese umzusetzen. Außerdem für Menschen, die erst einmal herausfinden wollen, was überhaupt ihre Ziele im Leben sind. Für Menschen, die erkennen wollen, ob das was sie gerade tun, das Beste für sie ist. Und vor allen Dingen für Menschen, die eine ordentliche Portion Motivation und Tatendrang in ihrem Leben benötigen.



Am 18. Februar um 17 Uhr startet der erste Power-Workshop im neuen Find your peak-Seminarraum in der alten Porzellanfabrik am Eichicht 1. Der Preis für einen 150-minütigen Kurs beträgt 39,99€. – Ab 04.02.2017 buchbar unter http://findyourpeak.de/?product=power-workshop und nur so lange der Vorrat reicht. Der Workshop ist auf maximal 10 Teilnehmer begrenzt, um eine angenehme und persönliche Atmosphäre beizubehalten.



Um den Workshop zu testen, erfolgen am 28.01.2017 sowie 04.02.2017 zwei kostenfreie Workshops mit anschließender Feedbackrunde.







http://findyourpeak.de/?product=power-workshop



Über Find your peak:



Die Find your peak – Akademie handelt aus der Überzeugung heraus, die rasante Entwicklung der westlichen Welt in eine bewusstere, vitalere Richtung zu lenken. Indem die Mitglieder ihre Leidenschaft zur Profession gemacht haben, können sie die Leben der Kunden dadurch verbessern, dass sie ihre Träume erfüllen und ihre mentalen und körperlichen Grenzen erweitern.



Über Gründer und Seminarleiter Paul Hafemann:



Mit seiner langjährigen Erfahrung als Personal-, Fitness-, Ernährungs- und Gruppentrainer hat Paul Hafemann bereits hunderte Personen fachgerecht betreut. Durch über 750 geleitete Kurse ist er optimaler Ansprechpartner in Sachen Körper, Geist und Motivation. In Sachen Erfolg jongliert er mit seinen erst 24 Jahren derzeit zwei IHK-Ausbildungen, ein duales Studium (Schnitt 1,8) mit Vollzeitarbeit, eine glückliche Beziehung sowie diverse Coach-Lizensen parallel.



Unterstützt wird Paul Hafemann bei seinem Startup Find your peak durch drei weitere Studierende der Universität Erfurt, Technischen Universität Ilmenau sowie Fachhochschule Erfurt: Julia Rac leitet den Bereich Öffentlichkeitsarbeit sowie Social Media, Philipp Kunz-Kaltenhäuser betreut die Abteilungen Marketing sowie Business Development und Sandy Matz ist verantwortlich für Design und Medien des Unternehmens.





Ansprechpartnerin:

Julia Rac

Pressesprecherin

Mobil: +49 (0)152 53 768 565

E-Mail: presse(at)findyourpeak.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.findyourpeak.de

Neuigkeiten und weitere Inhalte befinden sich auf unserer Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/canyoufindyourpeak/



Firma: Find your peak

Ansprechpartner: Julia Rac

Stadt: Ilmenau



 Bild 1: Find your peak-Gründer Paul Hafemann

http://findyourpeak.de/wp-content/uploads/2017/01/FYP_Gr%C3%BCnder_PaulHafemann.jpg

 Bild 2: Seminarraum Am Eichicht 1 in Ilmenau

http://findyourpeak.de/wp-content/uploads/2017/01/Seminarraum.jpg



