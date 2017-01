MDR-Koproduktion "Alles andere zeigt die Zeit" mit Bayerischem Filmpreis ausgezeichnet

(ots) - Regisseur Andreas Voigt wurde am Freitag, 20.

Januar, in München für seinen Dokumentarfilm "Alles andere zeigt die

Zeit" mit dem Bayerischen Filmpreis geehrt.



Der Preisträgerfilm ist der sechste und vorläufig letzte der

Leipzig-Serie des Regisseurs. Schon 1986 entdeckte Andreas Voigt die

sächsische Metropole als Drehort. 1989 zählte er dann zu den ersten,

die die Montagsdemos in Bild und Ton dokumentierten, damals noch im

Auftrag der DEFA. Aber auch nach dem Ende der DDR blieb er mit seinen

"Helden" in Verbindung und ihren Schicksalen auf der Spur. Mit "Alles

andere zeigt die Zeit" kehrte Voigt 18 Jahre nach seinem letzten

Leipzig-Film erneut zurück zu einigen seiner Protagonisten. Isabel,

Sven und Jenny waren zu Beginn der Dreharbeiten Teenager im Alter von

14, 15 Jahren. Die Folgen des gesellschaftlichen Umbruchs in den

Jahren nach dem Mauerfall haben sie mit voller Wucht getroffen.



Die Teenager von damals sind heute um die 40 Jahre alt. Sie haben

inzwischen länger in der Bundesrepublik als in der DDR gelebt und

ihre Schicksale hätten kaum unterschiedlicher sein können. Isabel,

einst Aussteigerin und Gruftie, ist inzwischen als erfolgreiche

Insolvenzverwalterin im Schwäbischen zu Hause. Der ehemalige Red Skin

Sven versuchte sich als Unteroffizier bei der Bundeswehr und muss

jetzt als Arbeitsloser über die Runden kommen. Jenny begibt sich auf

die Suche nach der Geschichte ihrer Familie und den Gründen für den

Selbstmord ihrer Mutter, die schon früh und öffentlich mit Voigt über

ihre Stasi-Verwicklungen, über Schuld, Sühne und die Hoffnung auf

einen Neuanfang sprach.



"Andreas Voigt setzt allen dreien ein Zeugnis und analysiert dabei

brillant den aktuellen Zustand unserer Gesellschaft ...", heißt es in

der Begründung der Jury.



Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 von der Staatsregierung in



München verliehen und gehört zu den höchstdotierten und begehrtesten

Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche. Der Dokumentarfilmpreis

ist mit 10.000 Euro dotiert.







