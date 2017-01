Gemeinsame Presseerklärung über die Begegnung des Präsidiums der SPD mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

(ots) - Das Präsidium der SPD unter der Leitung des

SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel und Mitglieder des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unter der Leitung des

Ratsvorsitzenden, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, haben sich

heute (23. Januar) im Berliner Haus der EKD zu einem zweistündigen

Gespräch getroffen. Hauptthemen waren die Stärkung des

gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland und Europa, die

Gestaltung der Integration von Flüchtlingen sowie ein Ausblick auf

das Reformationsjahr 2017.



SPD und EKD waren sich einig, dass dem Zusammenhalt der

Gesellschaft angesichts der aktuellen Herausforderungen in

Deutschland und Europa eine besondere Bedeutung zukommt.

Landesbischof Bedford-Strohm unterstrich in diesem Zusammenhang die

herausgehobene Verantwortung der Parteien für eine freiheitliche

demokratische Gesellschaft.



Eine herausragende Aufgabe der kommenden Jahre bleibt nach

Auffassung der Gesprächsteilnehmer die Integration von Flüchtlingen.

Dabei sei die Mitwirkung aller gesellschaftlichen Kräfte gefordert.

Kirche und SPD zeigten sich dankbar für das Engagement

hunderttausender Ehrenamtlicher. Es bleibe ein Gebot der Humanität,

Menschen in einer konkreten Notsituation Hilfe zu leisten und ihr

Leben zu schützen.



Sowohl der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel als auch

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm unterstrichen die besondere

Bedeutung, die dem Jahr 2017 durch das 500. Jubiläum der Reformation

zukommt. Die religiösen, gesellschaftlichen, politischen und

kulturellen Auswirkungen der Reformation hätten die Weltgeschichte

bis heute mitgeprägt.



Mit dem Reformationsjubiläum 2017 soll national und international

an diesen Beitrag erinnert werden.



Nach dem offenen und konstruktiven Gespräch wurde verabredet, den

bewährten Austausch zwischen dem Rat der Evangelischen Kirche in



Deutschland und dem Präsidium der SPD regelmäßig fortzusetzen.



Hannover / Berlin, 23. Januar 2017



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt



An dem Gespräch nahmen teil:



EKD:



Heinrich Bedford-Strohm (Ratsvorsitzender, Landesbischof Ev.-Luth

Kirche in Bayern) Markus Dröge (Bischof Evangelische Kirche

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz) Kirsten Fehrs (Bischöfin

im Sprengel Hamburg und Lübeck der Ev.-Luth. Kirche in

Norddeutschland) Kerstin Griese (Mitglied des Rates der EKD / s. auch

SPD) Jacob Joussen (Mitglied des Rates der EKD) Volker Jung

(Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau)

Thomas Rachel (Mitglied des Rates der EKD) Irmgard Schwaetzer (Präses

der Synode der EKD) Martin Dutzmann (Bevollmächtigter des Rates der

EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union)

Stephan Iro (Stellvertreter des Bevollmächtigten des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei der Bundesrepublik

Deutschland und der Europäischen Union) Katrin Hatzinger (Leiterin

der Dienststelle Brüssel des Bevollmächtigten der SPD) Ulrich Anke

(Präsident des Kirchenamtes der EKD) Horst Gorski (Vizepräsident und

Leiter des Amtes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche

Deutschlands, VELKD)



SPD:



Sigmar Gabriel (Parteivorsitzender, Vizekanzler, Bundesminister f.

Wirtschaft u. Energie) Hannelore Kraft (Stellv. Parteivorsitzende,

Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen) Manuela Schwesig

(Stellv. Parteivorsitzende, Bundesministerin für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend) Katarina Barley (SPD-Generalsekretärin, MdB)

Dietmar Nietan (SPD-Schatzmeister, MdB) Martin Schulz

(Europabeauftragter der SPD, Präsident des Europ. Parlaments a.D.,

MdEP) Juliane Seifert (SPD-Bundesgeschäftsführerin) Thomas Oppermann

(Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion) Ute Vogt (Mitglied des

SPD-Präsidiums, stellv. Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion)

Kerstin Griese (Mitglied d. SPD-Bundesvorstandes, Sprecherin d.

Arbeitskreises Christinnen und Christen in der SPD, Vorsitzende des

Bundestags-Ausschusses für Arbeit und Soziales) Wolfgang Thierse

(Sprecher des Arbeitskreises Christinnen und Christen in der SPD,

Bundestagspräsident a.D.) Christin Lamprecht (Erste Parlamentarische

Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion)







