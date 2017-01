AktiFlex mit seiner Schulterhilfe OPTIMA vom 27.01. bis 29.01.2017 auf der TheraPro

AktiFlex präsentiert der Therapie-Fachwelt seine Schulterhilfe Optima an seinem Stand FOY19, auf der TheraPro in Stuttgart.

AktiFlex Schulter-Station für Praxis und Studio

(firmenpresse) - AktiFlex will den Besuchern der Messe, die die Schulterhilfe noch nicht kennen, zeigen, dass es ein Werkzeug für die Praxis gibt, mit dem sie endlich erfolgreich und nachhaltig, Schulterpatienten mit Impingement behandeln können. Mittels eines Hocheffizienz-Trainings der Außenrotatoren, wie es keine herkömmliche Therapie- oder Trainingsmethode bislang ermöglichte, können oft schon nach wenigen Trainingssitzungen prägnante Erfolge erzielt werden.



Als absolute Welt-Premiere stellt AktiFlex dazu auch seine Trainingsstation zur Praxisausstattung vor. Die mobile und sehr repräsentative Station mit einem Platzbedarf von gerademal knapp 1qm, findet auch in der kleinsten Praxis Platz.



Die Station kostet nur 1.499,00 ? (zzgl. MwSt.). Der Lieferumfang der Station beinhaltet nicht nur einen kompletten, 12-teiligen Hantelsatz von 0,5 kg, bis 5 kg, sondern auch 4 frei auswählbare Varianten der Schulterhilfe OPTIMA. Dazu stehen Geräte in unterschiedlichen Größen und Armauflagehöhen zur Wahl.



Mit einem geradezu hervorragenden Preisleistungsverhältnis, bietet sich Praxen damit sogar die Möglichkeit der Spezialisierung auf Schulterpatienten mit Impingementsyndrom. Bis zu 5 Patienten können so zum Beispiel im motivierenden Gruppentraining therapiert werden. Die Anschaffungskosten der Station lassen so sich in wenigen Monaten amortisieren.



Da die Station Aufnahme für 5 Geräte bietet kann gegen entsprechenden Aufpreis entweder eine weitere Schulterhilfe OPTIMA Platz finden, oder der auch bei AktiFlex erhältliche MBFlex, zum multifunktionalen Training an Zugapparaten.



Sowohl die Schulterhilfe OPTIMA, als auch der MBFlex können am Messestand ausprobiert und bestellt werden. Bei einer Bestellung am Messestand gewährt AktiFlex einen Messerabatt von 15% auf seine Produkte.









http://www.schulterhilfe.de



Die AktiFlex-Produkte KG ist ein Familienunternehmen und wird vom Firmengründer Thomas Duttine, dessen Ehefrau und Sohn Nicko geleitet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell weitere 4 Mitarbeiter. Produktion und Vertrieb des "SchulterHilfe"-Trainings-Bügels, sowie weitere firmeneigene Erfindungen, alle mit Schwerpunkt "SchulterGesundheit", unterliegen ausschließlich der AktiFlex-Produkte KG. So wie sich auch das Patent der "SchulterHilfe" im Firmenbesitz befindet.





