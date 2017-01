Nadja Hafendörfer - Spiritualität und Quantenheilung

Das Leben der meisten verläuft in Wellen, incl. Lebenskrisen. Was hilft, wenn man aktuell in einer solchen Krise steckt? Quantenheilung ist ein bewährter Weg, um solche Krisen zu meistern.

Es gibt Zeiten, in denen das Leben in einer gefühlten Sackgasse feststeckt. Es bewegt sich weder vorwärts noch rückwärts, stagniert in Problemen, Schmerzen oder vermeintlich ausweglosen Situationen. Wer hat das nicht schon selbst erlebt? Hilfe zur Selbsthilfe - das bietet die Hafendörfer Quantenheilung. Der verwandte Begriff der Quantität als Bezeichnung für Größenangaben ist bekannt. Das lateinische Quantum -Plural Quanten- steht für ein bestimmtes Maß, eine Summe oder einen Betrag. Die 1900 von Max Planck begründete physikalische Quantentheorie in der Strahlungsenergie dient als begriffliche Parallele und Herleitung zur Thematik der Quantenheilung, die das vegetative Nervenzentrum anspricht.



Die Kraft der Quantenheilung

Zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bestehen symbolische sowie reale Verbindungen. Nur wenige Menschen sind in der Lage, sie zu erkennen, zu deuten und zu nutzen - um sich als Mittler zwischen Himmel und Erde einzusetzen. Es gilt, das Wesen der Natur nicht ausschließlich auf das Materielle zu reduzieren, sondern auch seelische und geistige Eigenschaften anzuerkennen. Entsprechungen offenbaren sich in Form von Ritualen, Geistern, Engeln oder symbolischen Bildern. Das Medium Engel spielt nicht nur in der Engel-Matrix Heilung eine zentrale Rolle.



Quantenheilung als energetische Heilweise über die Berührungs- oder Bewusstseinsebene und spirituelle Lebensberatung strahlen auf alle Lebensbereiche zurück: Beruf, Finanzen, Gesundheit, Liebe & Partnerschaft. Ziel ist es, Barrieren aufzuspüren, sie aufzuheben und Blockaden zu lösen. Es versteht sich als die etwas andere Methode, Verlorenes wiederzufinden, Neues zu entdecken und einen Heilungsprozess anzustoßen. Spirituelle Lebensberatung kann als Brücke zum Leben dienen. Sie möchte inspirieren und Impulse vermitteln. Wer einen spirituellen Heilsweg mit der erfahrenen Lebensberaterin Hafendörfer einschlägt, kann eine Stärkung des ICH und des (Selbst)Bewusstseins erleben.





Sprituelle Lebensberatung als Quell der Stärke - ohne Risiken & Nebenwirkungen

Nadja Hafendörfer aus Bretten nutzt ihr ausgeprägtes mediales Talent, um Beratung - Coaching - Begleitung anzubieten. Die Verarbeitung eines persönlichen Schicksalschlages war für sie Anlass, eine umfangreiche Ausbildung aufzunehmen. Die Hafendörfer Quantenheilung bettet sich ein in spirituelle Lebensberatung. Hafendörfer kommuniziert mit Leib und Seele zum Wohl ihrer Kunden, die offen für Neues und bereit sind, ihren Postions- und Blickwinkel zu ändern. Eine individuell persönliche Beratung oder ein Urlaub mit Heilseminar im Schwarzwald sind der erste Schritt auf dem Weg, Körper und Geist in harmonischen Einklang zu bringen.



Hafendörfer's Quantenheilung stellt eine Alternative und Ergänzung zu heilmedizinischer Behandlung dar. Chronische Schmerzen oder psychische Störungen lassen sich mit Hilfe positiver Bilder im Rahmen der Imagination beeinflussen. Kontrolliert gesteuerte Visualisierung und Konzentration erreichen das Unterbewusstsein. Intensiv vertiefte Entspannung und positive Emotionen können zum Beispiel Schmerzablenkung und motivierte Krankheitsbewältigung ermöglichen. Skeptiker sollten sich einlassen und die Quantenheilung ausprobieren - die Seele ist frei. Online erreichen Sie Nadja Hafendörfer über Ihre Internetseite http://nadja-hafendörfer.com - diese soll Interessierten im In- und Ausland als aktuelle Informationsquelle, Anlaufstelle, Forum und Kontaktpunkt dienen.









Nadja Hafendörfer vereinbart auf beeindruckende Weise natürliches Talent und professionelle Ausbildung. Sie wurde als Lichtkind geboren - mehr dazu in Ihrer Biografie - und beeindruckt die Menschen in Ihrer Gegenwart durch Ihre erstaunlichen Empathie Fähigkeiten. Darüber hinaus hat Sie eine intensive Reike-Ausbildung absolviert, ist in der Reinkarnartionstherapie ausgebildet und wurde von deutschlandweit anerkannten Engeltherapeuten Udo Golfmann als Heilerin und spirituelle Lebensberaterin unterwiesen.



Nadja Hafendörfer Quantenheilung

