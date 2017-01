Bio Einwegverpackungen für Foodtrucks, Imbiss & Lieferdienst

Die Pro DP Verpackungen bietet in Ihrem Onlineportal Pack4Food24 ein breites Sortiment an nachhaltigen Serviceverpackungen und Einweglösungen.

Bio Einwegverpackungen bei Pack4Food24.de

(firmenpresse) - Einwegverpackungen sind praktisch und in unserer immer mobiler und flexibler werdenden Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, dennoch sind sie in den Köpfen vieler Verbraucher etwas negativ vorbelastet. Dabei müssen gerade die Westeuropäer die Problematik gar nicht so verbissen sehen, denn dank gut ausgebauter Recyclingsysteme fügen sich auch Einweg Serviceverpackungen gut in Abläufe der Entsorgung und Wiederverwertung ein.

Aber diese Tatsache ist natürlich kein Grund sich auszuruhen, oder auf eine Weiterentwicklung oder die Suche nach umweltfreundlichen Alternativen zu verzichten, und so finden sich in den Sortimenten der bekannten Verpackungsprofis in Deutschland, Österreich, der Schweiz, usw. immer mehr nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen.

Einer dieser Spezialisten rund um den Bedarf an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, innovativen Tischprodukten, aber auch professionellen Reinigungs- und Hygienelösungen für Restaurants, Imbissbetriebe, Foodtrucks, Lebensmittelhändler, usw. ist die Pro DP Verpackungen aus Mitteldeutschland. Also Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen bietet die Pro DP Verpackungen ein breites Portfolio an Lösungen für den täglichen Unternehmensbedarf aus einer Hand, dazu zählt auch ein breites Angebot an Standartartikeln welches im eigens geschaffenen Online Bestellportal Pack4Food24.de rund um die Uhr bestellt werden kann.

Gerade im Bereich Bio Einweggeschirr und nachhaltiger Einwegverpackungen erfolgen stetige Neulistungen und sinnvolle Optimierungen von Bio Trinkbechern, über Bio To Go Verpackungen bis hin zu kompostierbaren Papiertragetaschen und Faltenbeuteln, um auch, und gerade ökologisch bewußten Gastronomiekonzepten eine Alternative zu herkömmlichen Einweg- und Imbissverpackungen im Außerhausverkauf bieten zu können.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pack4food24.de/BIO-Einwegverpackungen



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

PresseKontakt / Agentur:

Pro DP Verpackungen

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

info(at)pro-dp-verpackungen.de

036602/289000

http://www.pro-dp-verpackungen.de/sortiment/moderne-bio-einwegverpackungen



Datum: 23.01.2017 - 17:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1447466

Anzahl Zeichen: 2226

Kontakt-Informationen:

Firma: Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

Ansprechpartner: Dennis Bauer

Stadt: Ronneburg

Telefon: +49 (0) 36602 / 289 000





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung