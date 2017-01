Panasonic erweitert sein Portfolio tragbarer Projektoren

Panasonic kündigt zwei neue Serien tragbarer Projektoren an. Eine Serie umfasst platzsparende Short-Throw-Modelle. Beide Serien bieten lange Lebensdauer, hervorragende Helligkeit und Möglichkeit zur drahtlosen Nutzung in Schulen und Konferenzräumen

(Bildquelle: Panasonic)

(firmenpresse) - Wiesbaden, 23.01.2017 - Die interaktive*1 3LCD PT-TW351R Serie ermöglicht im ECO-Modus 10.000 Stunden wartungsfreien Betrieb und besteht aus vier Short-Throw-Modellen. Alle Modelle produzieren ein 80" Bild bei einer Distanz von gerade einmal 75 cm Entfernung zur Projektionsfläche. Somit ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Präsentator einen Schatten wirft.

Die Serie besteht aus zwei WXGA Modellen (PT-TW351R und PT-TW350) mit jeweils 3.300 lm Leuchtstärke sowie zwei XGA Modellen, die 3.800 lm (PT-TX410) und 3.200 lm (PT-TX320) bieten. Die Projektoren verfügen über ein gesteigertes Kontrastverhältnis von 16.000:1 für klare, scharfe Bild- und Textwiedergabe. Vortragenden können zudem mit einem optionalen, interaktiven Stift oder der Panasonic Whiteboard Software das projizierte Bild mit Notizen versehen.

Zusätzlich präsentiert Panasonic die leichte PT-LB423 Serie. Mit einem Gewicht von nur 2,9 kg liefern die sechs Modelle der Serie eindrucksvolle 3.600 lm Leuchtstärke mit WXGA Auflösung (PT-LW373) oder bis zu 4.100 lm bei XGA (PT-LB423) für herausragende Bildqualität. Ein manuell verstellbares Objektiv mit 1,2-fachem Zoom ermöglicht zudem verschiedene Projektionsweiten - je nach zur Verfügung stehendem Platz.

Beide Projektorserien verfügen über LAN- und USB-Anschlüsse*2, letztere unter anderem zur Nutzung mit optionalen WLAN-Modulen (ET-WML100). Auch kann über die USB-Schnittstelle Bildmaterial eines Speichermediums über den im Projektor integrierten Media-Player wiedergegeben werden. Eine zusätzliche USB-Schnittstelle ermöglicht die Nutzung des Projektors als Plug-and-Play Gerät mit Audio*3- und Videoausspielung. Medienwiedergabe funktioniert über die Presenter Light Software für Windows® PCs, oder über die VueMagic? Pro App für iOS und Android?.

"Mit nur 28 dB sind diese Arbeitstiere die leisesten Projektoren im Bildungs- und Unternehmensmarkt", sagt Hartmut Kulessa, European Projektor Marketing Manager. "Wir wissen, dass diese Märkte nach Plug-and-Play-Projektoren verlangen. Also haben wir Daylight View Lite integriert. Diese Technologie passt die Bilder an das Umgebungslicht an, sodass die Bildqualität immer großartig ist."

Die PT-TW351R Serie sowie die PT-LB423 Serie sind ab Januar 2017 verfügbar.

*1 Interaktive Feature werden nur vom PT-TW351R unterstützt.

*2 außer PT-LB303.

*3 Audio-Übertragung wird nicht von Mac OS unterstützt.

VueMagic? Pro ist ein Produkt von Pixelworks, Inc.. Weiter Details finden Sie unter http://vuemagic.pixelworks.com

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://business.panasonic.de/visuelle-systeme

Über Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von professionellen Anwendern zu optimieren und ihren Organisationen dabei zu helfen, die Effizienz und Leistungsfähigkeit mit weltweit führender Technologie zu erhöhen. Wir helfen Unternehmen dabei, alle Arten von Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und zu übertragen: Bild, Ton, Text und elektronische Daten im Allgemeinen. Zu den Produkten gehören Überwachungskameras, Telekommunikationssysteme, Multifunktionsdrucker, professionelle Scanner-Lösungen, Kameras für Broadcast, ProAV und Industrial Medical Vision, Projektoren, großformatige Displays, widerstandsfähige Mobile Computing Produkte und Brandmelder für Unternehmen. Mit rund 400 Mitarbeitern, einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und im Design, der Möglichkeit für weltweites Projektmanagement und einem großen europäischen Partner-Netzwerk, bietet PSCEU konkurrenzlose Leistungsfähigkeit in seinen Märkten.



PSCEU besteht aus fünf Unternehmenseinheiten:

- Communication Solutions umfassen professionelle Scanner, Multifunktionsdrucker und Telekommunikationssysteme.

- Computer Product Solutions verbessert die Produktivität mobiler Mitarbeiter mit den robusten TOUGHBOOK Notebooks, TOUGHPAD Tablet-PCs und Electronic Point of Sales (EPOS) Systemen. Panasonic ist damit Marktführer in Europa und hatte im Jahr 2015 mit der Marke TOUGHBOOK einen Marktanteil von 66% im europäischen Markt für robuste Notebooks/Convertibles und mit der Marke TOUGHPAD 59% im Markt für robuste Tablet PCs (VDC, März 2016).

- Professional Camera Solutions bieten exzellente Bildqualität mit professionellen audiovisuellen, industriellen und medizinischen Bildverarbeitungstechnologien.

- Security Solutions umfassen Videoüberwachungskameras und -rekorder, Gegensprechanlagen (Video Intercom), Systeme für Zutrittskontrolle und Einbruchfrüherkennung sowie Brandmeldeanlagen.

- Visual System Solutions umfassen Projektoren und professionelle Displays. Panasonic bietet die größte Bandbreite an visuellen Lösungen und ist europäischer Marktführer im Bereich von Hochleistungsprojektoren mit einem Umsatzanteil von 43,9% (Futuresource, >5000lm (Januar-März 2015) exklusive D-Cinema).



Die Panasonic Corporation ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte das Unternehmen weltweit und unterhält inzwischen über 474 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte Panasonic einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Das Unternehmen hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net.

