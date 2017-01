Coco Honeymoon

Flitterwochen auf den Inseln der Coco Collection erleben

Coco Collection

(firmenpresse) - Malediven, Januar 2017: Für alle, die sich 2017 das Ja-Wort geben möchten, hat die Coco Collection traumhafte Arrangements für unvergessliche Flitterwochen in den maledivischen Resorts Coco Palm Dhuni Kolhu und Coco Bodu Hithi kreiert.

Nur wenige Destinationen sind so bekannt und prädestiniert für den Liebesurlaub zu zweit wie die Malediven. Die von einer einheimischen Familie geführte Coco Collection hat sich deshalb besondere Pakete für Paare ausgedacht. Von Spa-Treatments bis zum Dinner am Strand unterm Sternenhimmel – Romantik wird hier groß geschrieben.



Honeymoon im Paradies



Eine Hochzeit gehört zu den schönsten Momenten im Leben eines jeden Paares. Deshalb soll auch die Hochzeitsreise etwas ganz Besonderes sein. Auf die frisch Vermählten wartet bei der Coco Collection ein Cocktail-Empfang am Strand sowie prickelnder Champagner und eine Früchteauswahl als kleine Geste des Teams. Ein zusätzliches Hochzeitsgeschenk ist das romantische Candlelight-Dinner mit drei Gängen sowie eine Ermäßigung auf alle Spa Behandlungen.



Nochmal ganz privat Ja sagen



Coco Bodu Hithi bietet ein speziell auf den Hochzeitstag abgestimmtes Programm mit einer einzigartigen maledivischen Zeremonie: Das Brautpaar erneuert das Hochzeitsversprechen am weißen Sandstrand, umgeben von typisch maledivischen Blumendekorationen, begleitet von traditionellen Bodu Beru Trommeln. Während die Braut auf Palmenblättern zum Altar schreitet, kann das Paar die gemeinsam verbrachte Zeit direkt am kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans Revue passieren lassen, um sich im Anschluss erneut das Ja-Wort zu geben.

Treatments und Aktivitäten für Zwei



Das Coco Spa bietet Entspannung pur – hier vermischen sich auf bezaubernde Weise maledivische Aromen mit dem atemberaubenden Ausblick auf das türkisblaue Meer und die tropische Natur. Bei entspannenden Paar-Treatments können beide Partner sich ganz fallen lassen und die Zeit gemeinsam genießen. Verliebte können sich auf die Spontaneität und den Einfallsreichtum des erfahrenen Coco Teams verlassen: Romantische Dinner unter dem sternenbedeckten Himmel, Ausflüge zum Schnorcheln oder Tauchen mit einem privaten Guide oder ein ultimativer Sunset-Cruise bieten jede Menge Herzklopfen.









