Anabolika bestellen online: auf anabolikabestellen.com medizinische Anabolika kaufen

Anabolika ist der Oberbegriff einer Reihe von Arzneistoffen, die zur Beschleunigung des Aufbaus fettfreier Muskelmasse angewendet werden. Sie bewirken eine positive Stickstoffbilanz und stellen damit eine Stoffwechsellage her, die den Muskelaufbau fördert. Sie kommen in der Humanmedizin u.a. bei muskelschwachen und kachektischen Patienten zum Einsatz. In den Medien sind sie durch ihre unerlaubte Verwendung im Leistungssport und beim Bodybuilding ein wiederkehrendes Thema. Auf Websites wie anabolikabestellen.com ist es nun möglich, einschlägige Präparate für den Eigenbedarf risikofrei zu bestellen.

(c) anabolikabestellen.com

(firmenpresse) - Wenn der Körper nicht genügend eigene Steroidhormone produziert, sind oftmals schwere Erkrankungen die Folge. Die Bandbreite der Symptome reicht von einem zu hohen Körperfettanteil und schwindendem Interesse an sexuellen Aktivitäten bis hin zu Muskelschwund und irreparablen Organschäden. Mit anabolen Steroiden sind die Beschweren medizinisch behandelbar. Manche Sportler sind ebenfalls an diesen Wirkstoffen interessiert. Sie hoffen auf ein beschleunigtes Muskelwachstum.



Aufgrund der wachsenden Nachfrage ist ein reger Handel in der rechtlichen Grauzone entstanden. Patienten und dopende Athleten finden heute auf zahlreichen Internetseiten Angebote für einschlägige Präparate. Auf den ersten Blick erscheint das verlockend. Wartezeiten im Vorzimmer der Arztpraxis fallen weg, ebenso wie der Besuch in der Apotheke. Bei Internetapotheken erfolgt die Lieferung in der Regel an die Haustür. Dopende Athleten nutzen Online-Plattformen hauptsächlich darum, weil Ärzte hinsichtlich der Verschreibung von Hormonkuren zum Zweck des Muskelaufbaus in zunehmendem Maße vorsichtig sind.



Angesichts der scheinbaren Vorteile »freier« Onlineapotheken lassen manche Kunden außer Acht, dass anabole Steroide verschreibungspflichtige Arzneimittel sind. Personen, die sie abseits des kontrollierten Arzneimittelhandels erwerben, agieren zumindest in einer rechtlichen Grauzone. Das gilt umso mehr, wenn sie einem Händler vertrauen, der die gesetzlichen Rahmenbedingungen des EU-Binnenhandels mit Medikamenten missachtet. Ein ebenso bedeutsames Problem sind die mangelnden Qualitätskontrollen zweifelhafter Verkaufsplattformen. Wer Onlineanbieter nutzt, dem ist geraten, erhöhtes Augenmerk auf die Reputation der Bezugsquelle legen.



Interessenten, die ohne Rezept Dopingmittel auf Steroidbasis kaufen wollen, steht neben zahlreichen Schwarzen Schafen nur eine überschaubare Anzahl zuverlässiger und vertrauenswürdiger Versorger zur Verfügung. Exemplarisch sei an jener Stelle die Onlineapotheke anabolikabestellen.com genannt. Sie ist seit über 10 Jahre unter wechselnden Internetadressen erreichbar und eine der ersten, die den Versand von Muskelaufbaupräparaten im deutschsprachigen Raum professionalisiert hat. Nicht umsonst ist diese Plattform bei qualitätsgeprüften anabolen Steroiden in einer marktbeherrschenden Stellung. Sie garantiert die Echtheit der versandten Zubereitungen, da ausschließlich namhafte Hersteller und Großhändler als Partner akzeptiert werden.





Wer online Anabolika kauft, ist gut beraten, den Anbieter vor der Bestellung kritisch zu prüfen. Hinterlässt der Onlineauftritt einen unprofessionellen Eindruck? Sind die Produktbeschreibungen in gebrochenem Deutsch verfasst? Sind die Preise extrem niedrig? Wenn das zutrifft, ist davon auszugehen, dass die Seite problematisch ist. Jeder der dort bestellt, spielt russisches Roulette mit der Gesundheit. In der Mehrzahl der Fälle kommen die auf solchen Websites angebotenen Präparate aus Waschküchenlabors in Russland, Kasachstan oder Bangladesch, wo inakzeptable Hygienebedingungen herrschen. Die Inhaltsstoffe sind in der Regel irreführend deklariert. Bei der Injektion tragen die Anwender das Risiko, durch Verunreinigungen eine Infektion davonzutragen.



In guten Online-Shops findet der Kunde eine umfangreiche Palette legaler, qualitätsgeprüfter und erprobter Produkte. Sie sind - sachgemäßer Gebrauch vorausgesetzt - vor gesundheitlichen Problemen geschützt, da die versandeten Mittel ausschließlich von zugelassenen Apothekern in der EU stammen. Seriöse Anbieter achten strikt auf die Einhaltung der hygienischen und pharmakotechnischen Standards.



Auf anabolikabestellen.com gibt es eine große Auswahl von Präparaten in geprüfter Qualität.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://anabolikabestellen.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Ufuk Barr GmbH ist eine Full- Service Werbeagentur in Dessau-Roßlau (Sachsen Anhalt) und hat sich auf die Bereiche Internetmarketing und Printwerbung spezialisiert. Unser Rundum-sorglos-Konzept ist genauso simpel, wie erfolgversprechend: Transparenz, enge Netzwerke und eine professionelle Umsetzung. Das alles gibt es zu einem fairen Preis.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ufuk Barr GmbH

Leseranfragen:

Ufuk Barr GmbH

Christine Fujita

Zerbster Straße 3

06844 Dessau-Roßlau



Telefon: 0340 1205291

E-Mail: christinefujita(at)firemail.de

http://anabolikabestellen.com/

PresseKontakt / Agentur:

Ufuk Barr GmbH

Christine Fujita

Zerbster Straße 3

06844 Dessau-Roßlau



Telefon: 0340 1205291

E-Mail: christinefujita(at)firemail.de

http://anabolikabestellen.com/

Datum: 23.01.2017 - 17:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1447473

Anzahl Zeichen: 4397

Kontakt-Informationen:

Firma: Ufuk Barr GmbH

Ansprechpartner: Christine Fujita

Stadt: Dessau-Roßlau

Telefon: 03401205291



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 23.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung