Mobile IT für die Digitalisierung in der Energie- und Wasserwirtschaft

(firmenpresse) - Wiesbaden, 23.01.2017 - Der Wandel in der Energie- und Wasserversorgung stellt die Unternehmen der Branche vor große Herausforderungen. Die Digitalisierung und neue Anforderungen der Kunden zwingen die Unternehmen, sich neu zu erfinden, innovative Produkte zu entwickeln und sich mit alternativen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Um eine Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu gewährleisten, werden unter anderem schnellere und verschlankte Prozesse sowie optimierte interne Abläufe mit der Unterstützung von innovativen Technologien verfolgt. Insbesondere bei Wartung und Instandhaltung von Netzinfrastrukturen sowie beim Kundenservice bieten sich große Optimierungspotentiale.

Panasonic Computer Product Solutions (CPS) präsentiert auf der E-world - energy & water 2017 vom 07. bis 09. Februar zusammen mit seinem Software-Partner Axians IT Solutions GmbH (ehemals Fritz & Macziol) hocheffiziente Mobile IT Komplettlösungen. Im Vordergrund stehen Tools für die Digitalisierung von Arbeitsprozessen in Netzinfrastruktur-Instandhaltung und -Service.

Am E-world Messestand zeigt Panasonic unter anderem das TOUGHBOOK CF-20, das weltweit erste Detachable mit "Full Ruggedized" Schutz. Das CF-20 besteht aus einem leistungsstarken Tablet sowie einer abnehmbaren (Detachable) Tastatur mit Tragegriff und lässt sich mit sechs verschiedenen Nutzungsmodi exakt an unterschiedlichste Arbeitssituationen anpassen.

Mobile Nutzer gerade im Zählerwesen müssen unterwegs oft viele verschiedene Daten aufnehmen. Dafür präsentiert Panasonic die 4,7" Handhelds TOUGHPAD FZ-F1 (Windows) und TOUGHPAD FZ-N1 (Android). Sie bieten neben "Full Ruggedized" Schutzeigenschaften und Telefon-Funktion einen innovativen Barcode-Scanner, der ergonomisch auf der Geräterückseite integriert ist. Dieser ermöglicht ermüdungs- sowie schmerzfreies Scannen und einen optimalen Blick auf das Scanziel.

Zahlreiche Windkraftanlagenbetreiber sowie Service- und Versorger-Unternehmen wie die Stadtwerke Bielefeld nutzen die Lösungen von Panasonic und Axians IT Solutions GmbH für effiziente Inspektionen und Wartungen in IT-widrigen Arbeitsumgebungen und im strapazierenden 24/7-Einsatz: vom digitalen Auftragsmanagement über GPS-Navigation und GIS-Anwendungen, Inspektion von Umspannwerken und Wasseraufbereitungsanlagen bis hin zur Wartung von Trafos von Photovoltaik- und Windkraftanlagen.

In diesen vielfältigen Einsatzbereichen, in denen raue Arbeits- und Wetterbedingungen zu den ständigen Herausforderungen zählen und Funktionsfehler zu unakzeptablen Konsequenzen führen können, sind die zuverlässigen Panasonic TOUGHBOOK und TOUGHPAD Geräte der "Full Ruggedized" Schutzklasse die idealen Multifunktions-Werkzeuge. Die Techniker erreichen damit schnell ihren Einsatzort, haben idealen Empfang für den Datentransfer, arbeiten mit der strapazierfähigen Hardware ungestört von Sonnenschein, Regen oder Schnee und erledigen ihre Aufträge zügig für einen optimalen Kundenservice.

Die E-world - energy & water 2017 findet vom 07. bis 09. Februar 2017 in der Messe Essen statt. Experten von Panasonic CPS und Axians IT Solutions GmbH stehen in Halle 2 am Stand 511 für Fragen und Beratung rund um Mobile Computing Produkte und Lösungen zur Verfügung.

Zur Vereinbarung eines Gesprächstermins vor Ort können Interessenten vorab das Panasonic Team telefonisch unter +49(0)611/235-1255 kontaktieren.

Panasonic Computer Product Solutions (CPS) entwickelt und vertreibt seit knapp 30 Jahren mobile Computerlösungen für optimierte Arbeitsprozesse in rauen Umgebungen. Der Marktführer für robuste, zuverlässige Mobile Computing Lösungen bietet Outdoor-Notebooks und Convertibles unter der Marke TOUGHBOOK sowie Tablets unter der Marke TOUGHPAD an. Diverse Dienstleistungen und Zubehörartikel wie Fahrzeugeinbau-, Halte-, Trage- und Body-Mounting-Lösungen runden das Portfolio ab.

Axians IT Solutions GmbH, Mobility Spezialist von Axians Networks & Solutions (ehemals FRITZ&MACZIOL Group) und langjähriger Software-Partner von Panasonic CPS, bietet Software-Lösungen, Cloud-basierte und Managed IT-Services, Data Center sowie Collaboration-Lösungen. Das SAP Lösungsproduktportfolio umfasst neben der auf SAP Technologie basierenden NEO Mobile Suite Produktfamilie diverse SAP Lösungen wie SAP Hybris, SAP CRM, SAP MRS sowie SAP Mobility Anwendungen.

Über Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von professionellen Anwendern zu optimieren und ihren Organisationen dabei zu helfen, die Effizienz und Leistungsfähigkeit mit weltweit führender Technologie zu erhöhen. Wir helfen Unternehmen dabei, alle Arten von Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und zu übertragen: Bild, Ton, Text und elektronische Daten im Allgemeinen. Zu den Produkten gehören Überwachungskameras, Telekommunikationssysteme, Multifunktionsdrucker, professionelle Scanner-Lösungen, Kameras für Broadcast, ProAV und Industrial Medical Vision, Projektoren, großformatige Displays, widerstandsfähige Mobile Computing Produkte und Brandmelder für Unternehmen. Mit rund 400 Mitarbeitern, einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und im Design, der Möglichkeit für weltweites Projektmanagement und einem großen europäischen Partner-Netzwerk, bietet PSCEU konkurrenzlose Leistungsfähigkeit in seinen Märkten.



PSCEU besteht aus fünf Unternehmenseinheiten:



- Communication Solutions umfassen professionelle Scanner, Multifunktionsdrucker und Telekommunikationssysteme.

- Computer Product Solutions verbessert die Produktivität mobiler Mitarbeiter mit den robusten TOUGHBOOK Notebooks, TOUGHPAD Tablet-PCs und Electronic Point of Sales (EPOS) Systemen. Panasonic ist damit Marktführer in Europa und hatte im Jahr 2015 mit der Marke TOUGHBOOK einen Marktanteil von 66% im europäischen Markt für robuste Notebooks/Convertibles und mit der Marke TOUGHPAD 59% im Markt für robuste Tablet PCs (VDC, März 2016).

- Professional Camera Solutions bieten exzellente Bildqualität mit professionellen audiovisuellen, industriellen und medizinischen Bildverarbeitungstechnologien.

- Security Solutions umfassen Videoüberwachungskameras und -rekorder, Gegensprechanlagen (Video Intercom), Systeme für Zutrittskontrolle und Einbruchfrüherkennung sowie Brandmeldeanlagen.

- Visual System Solutions umfassen Projektoren und professionelle Displays. Panasonic bietet die größte Bandbreite an visuellen Lösungen und ist europäischer Marktführer im Bereich von Hochleistungsprojektoren mit einem Umsatzanteil von 43,9% (Futuresource, >5000lm (Januar-März 2015) exklusive D-Cinema).



Die Panasonic Corporation ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte das Unternehmen weltweit und unterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2015) erzielte Panasonic einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,72 Billionen Yen/55,5 Milliarden EUR. Das Unternehmen hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net.

