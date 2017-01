Weltweite Hilfe für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen

Motul Onirika 2853: Benefiz-Auktion im Grand Palais in Paris

(LifePR) - Gemeinsam mit dem Kunstauktionshaus Bonhams versteigert der renommierte Schmierstoffhersteller Motul am 9. Februar sein aufsehenerregendes Show-Bike Motul Onirika 2853. Mit den daraus erzielten Erlösen unterstützt die weltweit tätige Stiftung Motul Corazón Kinder aus benachteiligten oder schwierigen Verhältnissen.

Seit jeher stellt Motul die Menschen in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Gleichzeitig richtet der Schmierstoffhersteller stets den Blick in die Zukunft und auf innovative Lösungen. Basierend auf diesem starken Fundament hat sich Motul entschieden, am 9. Februar das Show-Bike Motul Onirika 2853 im Rahmen der Bonhams Kunstauktion Les Grandes Marques du Monde im Grand Palais in Paris als Los 214 zu versteigern. Sämtliche Erlöse aus der großangelegten Wohltätigkeitsveranstaltung fließen in die 2011 unter der Schirmherrschaft der Hilfsorganisation Fondation de France gegründeten und weltweit tätigen Stiftung Motul Corazón. Stiftungsvorsitzender Michel Rivoire zur Mission von Motul Corazón: ?Unsere Stiftung hat sich der Förderung von Kindern aus benachteiligten oder schwierigen Verhältnissen verschrieben. Dank dieser Unterstützung können sie sich im technischen Bereich weiterbilden und haben somit eine solide Grundlage für ihre berufliche Zukunft.?

Meisterwerk auf zwei Rädern

Inspiriert von zahlreichen Details aus der Welt der Kunst und Technologie ist mit der Motul Onirika 2853 ein echtes Meisterwerk auf zwei Rädern entstanden ? umgesetzt von der Turiner Tuningschmiede Officine GP Design unter Luca Pozzato. Das aufsehenerregende Motorrad verbindet in sich Geschichte und Zukunft des Schmierstoffherstellers. Darüber hinaus ist es eine gelungene Mischung aus den unterschiedlichen Motul Tätigkeitsfeldern, wie der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Motorenöle für Automobile, Motorräder und vieler weiterer Anwendungsgebiete oder auch dem Motorsport. So wurde das Bike aus maßgefertigten Bauteilen, wie beispielsweise einem handgefertigten Aluminium-Kraftstofftank, hergestellt. Dieser greift das Thema Getriebe in seinem Design auf und wurde in einem speziellen Verfahren lackiert. Der an Gusseisen angelehnte Grauton, der Tankdeckel in Form eines Getrieberades sowie zahlreiche weitere Details spiegeln einmal mehr die durch ihr einzigartiges Know-how und höchste Innovationskraft geprägte Motul Welt wider.



Überwältigende Resonanz

Mit der Versteigerung geht nun die großangelegte Roadshow der Motul Onirika 2853 zu Ende. Seit seiner Premiere auf der Motor Bike Expo in Italien Anfang 2016 hat das Motorrad unzählige Besucher namhafter Events, darunter auch der WorldSBK in Imola, des MotoGP in Le Mans, Assen und Valencia, des legendären ?Wheels and Waves?-Festivals in Südfrankreich oder auch weltweit führender Leitmessen, wie zuletzt der Intermot, in Erstaunen versetzt. Doch auch nach der Benefiz-Auktion wird die Motul Onirika 2853 eine neue, sicher nicht minder spannende Reise antreten. Über den Ausgang der Wohltätigkeitsveranstaltung und den zustande gekommenen Erlös wird Motul die Öffentlichkeit umgehend nach Beendigung der Versteigerung informieren.



Motul ist ein international agierendes, französisches Traditionsunternehmen. Die 1980 gegründete MOTUL Deutschland GmbH vertreibt ihre Produkte über Autohäuser, Werkstätten und den Fachhandel und ist dort kompetenter Ansprechpartner. Motul ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Schmierstoffe für Automobile, Motorräder und viele weitere Anwendungsgebiete. Mit MotulTech bietet der Schmierstoffhersteller auch Produkte für industrielle Anwendungen. Gerade im Bereich synthetische Schmierstoffe gilt Motul als der Spezialist schlechthin. Bereits 1971 brachte Motul als erster Schmierstoffhersteller das erste vollsynthetische Motorenöl auf Ester-Basis auf den Markt, Motul 300V - eine Technologie, die ursprünglich in der Luftfahrt eingesetzt wurde. Heute gilt Motul dank seiner langjährigen Erfahrung im Rennsport als anerkannter Partner in der Motorsportszene und arbeitet auch hier stets an den neuesten technologischen Entwicklungen. Mit seinem einzigartigen Know-how und seiner Innovationskraft unterstützt Motul zahlreiche Teams im nationalen und internationalen Rennsport.

