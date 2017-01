Max Koffler neue Elektrohymne LIMITS zum kostenlosen Download



Mit LIMITS, der zweiten Singleauskopplung aus dem demnächst erscheinenden Album GAMES, überzeugt Max Koffler mit seinem dynamischen Gesang unterstützt von einem elektronischen Klangteppich und ansteckendem Rhythmus. Über ein eingängiges Orgelriff - eine klangliche Hommage an die 90er Jahre - spricht Max die Verse aufbauend ein, um den Song dann im Refrain mit seiner unverkennbaren Stimme in eine andere Sphäre zu katapultieren.



Im Vergleich zur akustischeren ersten Singleauskopplung THE FIRE IS YOURS offenbart LIMITS als freie und chaotische Elektrorock-Nummer andere Sounds und Stimmungen.

Einmal mehr unterstreicht der Berliner sein kreatives Talent und verdeutlicht, dass für sein musikalisches Schaffen eine neue Schublade geöffnet werden muss.



Zum neuen Jahr wird der Song über die Künstlerwebsite maxkoffler.com für kurze Zeit zum kostenlosen Download angeboten.







