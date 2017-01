Die Brille wird zum wichtigsten Mode-Accessoire / Fashion Week Berlin präsentiert Brillentrends für 2017/18

(ots) - Modemacher setzen immer mehr auf Brillen als

zentrales Accessoire für ihre Designs. Dieser Trend zeigte sich bei

der Fashion Week in Berlin vom 17. bis 20. Januar. Ob als schickes

Retro-Element oder als Charakterstatement - Brillen werden 2017

essentieller Bestandteil des modischen Auftritts.



Dies ist das Resultat einer breit angelegten Umfrage des

Online-Brillenanbieters Edel-Optics http://www.edel-optics.de/b/umfra

geergebnisse-edel-optics-brillentrends-2017/. Dabei äußerten sich

führende Designer und Mode-Experten zum Thema. Das Ergebnis zeigt,

dass Accessoires immer mehr in den Fokus der Entwürfe rücken.

Taschen, Schmuck, Gürtel, Schuhe und vor allem Brillen werden nicht

als optionales "Extra" gesehen, sondern bilden oft das Highlight der

Designs.



Brillendesign gewinnt an Bedeutung



So sieht es auch der Modedesigner Marcel Ostertag. Der 37-jährige

schätzt die Brille als "ein Accessoire das keine Alters- und

Typgrenze kennt." Auch Rolf Scheider, Casting-Direktor und Ex-Juror

der Pro7-Show "Germany's Next Topmodel", bezeichnet die Brille als

wichtiges Element für ein Outfit. "Sie muss zur Gesichtsform und dem

Typ passen," gibt er dabei zu bedenken.



Nie gekannte Formenvielfalt bei Brillen



Durch die steigende Bedeutung der Brille ist 2017 eine nie

gekannte Formenvielfalt auf dem Markt. Haupttrends sind dabei

übergroße, sogenannte "Oversize-Brillen"; runde Formen; Retromodelle

wie Cateyes; feine Gestelle und minimalistische Rahmen. Ebenso die

sogenannten "Double Frames". Diese zeichnen sich durch einen

doppelten Brillensteg aus.



Einer der prominentesten Designer von Double Frames ist

Fußball-Weltmeister und Stilikone Jérôme Boateng. Der Bayern-Star

brachte 2016 seine eigene Kollektion, JB, auf den Markt. "Die Brille

gehört für mich zu den wichtigsten Accessoires. Sie rundet das Outfit



ab und verleiht einem Look Charakter," sagt der "Best-Dresssed Man

2015" (GQ).



Brillentrends verbunden mit Kleidermode



Catharina Rüß, Dozentin für Modetheorie und Trendresearch an der

Akademie für Mode und Design Hannover, bestätigt den Zusammenhang von

Fashion und Brillendesign. "Trends von Brillengestellen sind mit

Trends der Kleidermode verbunden," sagt die Dozentin. Gleichzeitig

erkennt sie eine "Haltung der ostentativen Nicht-Perfektion".

Verkörpert durch Schauspielerinnen wie Kirsten Stewart oder Katy

Perry, die sich über gängige Schönheitsideale hinwegsetzenAuch die im

Rahmen der Untersuchung durchgeführte Umfrage unter europäischen

Modestudenten bestätigt den Trend. 69% der Befragten sehen den

Stellenwert der Brille als steigend oder gleichbleibend hoch an.







