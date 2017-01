Das neue Jahr - Top oder Flop

Ist der Erfolg eines Unternehmens, die Entwicklung eines Business größtenteils von der Konjunktur, den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen und dem Glück abhängig? Was kann man als Organisation und als Einzelperson tun, um den Erfolg nachhaltig zu beeinflussen? Diese Fragen beantworten wir in diesem Beitrag.

(firmenpresse) - Wir alle haben es selbst in der Hand!



Ja ich weiß, diese Erkenntnis ist nicht für jeden wirklich gut und positiv zu bewerten. Manchmal ist es durchaus nicht unbequem auch mal der Konjunktur, den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen, den unfairen Methoden der Wettbewerber oder schlicht und einfach dem Glück - respektive dessen Abwesenheit – für das eigene Scheitern verantwortlich zu machen.

Ich nehme mich hier ganz bewusst nicht heraus, war ich doch lange Zeit selbst in dieser scheinbaren Komfortzone gefangen. Wenn es läuft, hat man einfach Glück – wenn es nicht läuft, gab oder gibt es Einflussfaktoren, denen man dafür die Schuld geben kann.

Zwar gibt es tatsächlich die eine oder andere Entwicklung, die wir nicht beeinflussen können, sodass eine Generalisierung sich eigentlich auch hier verbietet. Grundsätzlich sind wir aber in der Tat der sprichwörtliche Schmied, der sein eigenes Glück schmieden kann.



Was kann man als Unternehmer oder Geschäftsführer beziehungsweise als Consultant, Vertriebsleiter oder Vertriebsmitarbeiter tun, um aktiv auf den eigenen Erfolg Einfluss zu nehmen?



Aus eigener Erfahrung und aus Erkenntnissen, die ich in Beratungs- und Coachingprojekten bei meinen Kunden erlangt habe, gibt es einen extrem mächtigen Hebel für den Erfolg:

Das Setzen von ambitionierten Zielen und die möglichst dezidierte Planung der für die Zielerreichung notwendigen Maßnahmen, inklusive der dazugehörigen Zeitschiene.



„Ein alter Hut“, denken Sie? Ja, das mag sein, aber umso unverständlicher ist es dann, dass es trotzdem so viele Führungskräfte und Verkäufer gibt, die ungeplant, von den Ereignissen getrieben und mehr oder weniger „reaktiv“ unterwegs sind.

Machen Sie es anders!



Nehmen Sie sich die Zeit und überlegen Sie sich, welche Ziele möchte ich für die nächste Periode erreichen? Seien Sie mutig und trauen Sie sich, hier ruhig sportliche Ziele in Angriff zu nehmen. Warum müssen es die acht bis zehn Prozent Umsatzwachstum oder der moderate Anstieg des Marktanteils sein? Warum nicht einfach mal 50 Prozent Wachstum oder gar eine Verdoppelung angehen? Warum nicht mal der gezielte Angriff auf die größten Kunden des Wettbewerbs oder der Einstieg in einen bisher noch nicht erschlossenen Markt wagen?



Natürlich gibt es Grenzen, aber viele davon existieren nur in unseren Köpfen. Machen Sie sich frei davon und sehen Sie Chancen anstatt Risiken, Möglichkeiten anstatt Begrenzungen und Erfolge anstatt Misserfolge. Seien Sie mutig und werden Sie so konkret wie möglich.

Definieren Sie drei bis maximal fünf herausfordernde Ziele und die dazugehörigen Messkriterien. Brechen Sie diese auf Quartalsziele – also Meilensteine – herunter und gehen dann zur nächsten Stufe über.



Auf Basis der zu erreichenden Ziele planen Sie die zu deren Erreichung erforderlichen Maßnahmen und Aktivitäten, ganz detailliert und so ausführlich beschrieben, dass jeder versteht, was damit gemeint ist.

Legen Sie fest, welche Kundengruppen, Branchen oder Regionen Sie angehen wollen, welche Ansprechpartner wollen Sie kontaktieren – ganz konkret – und in welcher Reihenfolge.

Überlegen Sie, was Sie für Ihre Aktivitäten brauchen. Was muss bis wann zur Verfügung stehen? Woher kommen die Kontaktdaten? Wie sprechen wir die Interessenten an? In welcher Form wird dokumentiert und berichtet? Welche Marketingmaßnahmen werden gestartet? Welche Themen diskutieren wir mit unseren Kunden in Blogs, auf Veranstaltungen oder im persönlichen Gespräch? Welche Kooperationen gehen wir ein und welche Unterstützer und Multiplikatoren müssen wir auf unsere Seite bringen?



Selbstverständlich muss ich mir auch über notwendige Veränderungen in der Struktur, den Prozessen und den angewendeten Methoden Gedanken machen. Große Sprünge gelingen nur, wenn ich über den Tellerrand hinausschaue, die Komfortzone verlasse und auch scheinbar fest zementierte Strukturen durchbreche.

Überlegen Sie, welche Unterstützung Sie für die geplanten Veränderungen brauchen. Scheuen Sie nicht die erforderlichen Investitionen in Beratung, Coaching und Mitarbeiterqualifizierung. Ohne externes Knowhow wird es nicht gehen und sei es nur dafür, dass Sie einen Sündenbock brauchen, den Sie für die zum Teil unbequemen Veränderungsmaßnahmen verantwortlich machen können.



All diese Dinge gilt es zu planen, zu priorisieren und in konkrete zeitliche Abläufe zu packen. Schließlich müssen noch die Verantwortlichkeiten klar und eindeutig geregelt sein - also ganz konkret, wer macht was, wann und wie – und dann geht es los.



Ab da wird nur noch abgearbeitet. Dann wird nicht mehr hinterfragt und diskutiert, sondern einfach nur noch gemacht. Das erspart unnötige Sorgen und Ängste, weil jeder weiß, was er zu tun hat und warum er es tut.

Jetzt brauche ich noch zwei wichtige Zutaten für den Erfolgscocktail: Fleiß und Disziplin, ohne die kein Erfolg möglich ist, die man aber über die Entwicklung von Gewohnheiten zu selbstverständlichen Begleitern machen kann.

Daraus entsteht eine enorme Kraft und Motivation, und wenn man als Einzelkämpfer und im Team so an die Erreichung von Zielen herangeht, entwickelt sich eine unwiderstehliche Dynamik und jede Menge Spaß.



Selbstverständlich gehört ein systematisches Controlling, mit regelmäßigen Review-Terminen dazu, bei dem man zunächst engmaschig, später grobmaschiger den Fortschritt der Maßnahmen überprüft, wenn notwendig anpasst und gegensteuert sowie gezielte Unterstützung und Motivation für die handelnden Personen einfließen lässt.



All dies gilt für Organisationen und Unternehmen genauso wie für Einzelkämpfer, die als Verkäufer oder Consultant unterwegs sind.

Herausfordernde, sportliche Ziele in Verbindung mit einer möglichst konkreten Maßnahmen- und Terminplanung, wirkungsvollen Steuerungsmechanismen sowie Fleiß und Disziplin, sorgen für stressfreies Arbeiten und vermeiden energiefressende Sorgen und Ängste.

Das alles verleiht enorme Kraft und Energie und wenn dann auch noch „Fortuna“ mit ins Spiel kommt, ist der Erfolg nicht mehr auf zu halten.



Gehen Sie es an und legen Sie jetzt den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr. Der Grundstein für den Sieg wird am Anfang gesetzt und Grenzen existieren nur in unseren Köpfen. Sprengen Sie diese Grenzen und öffnen Sie sich für die unendlichen Möglichkeiten, damit Sie später im Jahr die Ernte einfahren können, deren Saat Sie am Anfang gelegt haben.



Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und maximalen Spaß bei der Arbeit.







