Straubinger Tagblatt: Zur höheren Auslandszulage für Soldaten

mehr Geld reicht nicht

(ots) - Es muss gewährleistet sein, dass die Frauen und

Männer der Bundeswehr optimal ausgebildet sind und mit der besten

Ausrüstung in den Auslandseinsatz entsandt werden. Da hat sich nach

vielen Defiziten in der Vergangenheit einiges verbessert. Probleme

bleiben: Irritierend waren zum Beispiel die Klagen des

Wehrbeauftragten vor wenigen Wochen über eine mangelhafte

Wasserversorgung der Deutschen in Mali sowie Probleme bei der

Abstimmung mit militärischen und zivilen Hilfsprogrammen. Außerdem

gibt es bei der Behandlung von Soldaten, die mit psychischen Leiden

aus dem Einsatz kommen, noch immer Defizite. Diese gilt es zu

beheben. Das ist auch der Bundestag seiner Parlamentsarmee schuldig.







