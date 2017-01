Totes Meer Speisesalz aus Israel - was macht den Unterschied?

Totes Meer Speisesalz ist einzigartig in seiner Art, von höchster Qualität und feinstem Geschmack. Es frei von industriellen und chemischen Beimischungen.

Totes Meer Speisesalz - der Unterschied machts

(firmenpresse) - Durch die aussergewöhnlichen geologischen und klimatischen Bedingungen am Toten Meer entsteht ein besonders hochwertiges Salz:



extrem trockene Luft

geringe Niederschläge

Temperaturen von über 40°C

hohe Verdunstung des Toten Meeres

aussergewöhnlich klare und schadstoffarme Luft

das Tote Meer liegt ca. 420m unter dem Meeresspiegel und hat einen 6-8% höheren Sauerstoffgehalt als irgendwo anders auf der Welt



Der Salzgehalt im Toten Meer liegt bei 33-34%. Im Mittelmeer ist der Salzgehalt nur 4-5% und in den Ozeanen nur 3-4%. Das Tote Meer wird durch unterirdische thermische Quellen gespeist und enthält eine Vielzahl an natürlichen Mineralien in hohen Konzentrationen.

Das Tote Meer ist einzigartig in seiner Art, ein einmaliger Schatz den uns die Natur bietet.



Ofen Huhn in Salz vom toten Meer

Zutaten: 1 Huhn, 500 Gramm Speisesalz vom toten Meer, Olivenöl, 1 Esslöffel Pfeffer frisch gemahlen und verschiedene Kräuter nach Geschmack.

Ofen auf 200 C vorheizen, Olivenöl, 1 Teelöffel Salz und Kräuter vermischen und das Huhn damit gut einreiben. Das Huhn in die Mitte eines Backblechs legen und 500 g Speisesalz vom toten Meer um das Huhn herumstreuen.

15 Minuten bei 200 C ohne zu das Huhn zu bedecken backen, danach auf 175 C reduzieren und 35 - 45 Minuten weiter backen.



En Guete ihr Heissmann Team



Weitere Rezepte in unserem Blog: unter https://www.heissmann.ch/de/blog









Heissmann - Online Shop



Wir favorisieren nur geprüfte Lebensmittel und Produkte aus aller Welt, denn Sie verdienen nur das Beste.

Wir achten darauf, dass unser Sortiment keine künstlichen Zusatzstoffe oder genmanipulierten Substanzen enthalten. Nicht nur unser Sortiment wählen wir mit Bedacht, sondern auch unsere Lieferanten.

Bei uns im Shop zum absoluten "Spar-Preis". Versand nach Schweiz, Deutschland und Österreich.



HEISSMANN Health, Beauty & Life

Bärenholzstr. 2, 8537 Nussbaumen

