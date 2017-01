Reis Rezept mit Glam Wedding Pink Reis wieder neu entdeckt

Der Glam Wedding Reis ist eine Augenweide. Und das ist auch gut so, denn das Auge isst ja bekanntlich mit.

Pink Reis Glam Wedding

(firmenpresse) - Diese farbenfrohe Basmatispezialität ist geradezu für ein Festmahl geschaffen mit raffinierten Reisrezepten. Also ein MUSS. ;-)

Glam Wedding Reis hat eine feine fruchtige Duftnote mit Orangenessenzen und ist mit Auszügen von chinesischem Sanddorn durchzogen.

Der Reis bleibt körnig und verfeinert jedes Reis Rezept mit einer besonderen Note.



Reis Rezept der Woche

Glam Wedding Reis-Spargel-Salat mit Holunderblüten

Viele Geniesser haben öfter Lust auf leichte, frische Salate. Und Spargel zum Reis Rezept ist in vielen Fällen hierfür die erste Wahl.

So ein leichter Spargel Salat mit Glam Wedding Pink Reis, Babyspinat und einer Marinade aus frischen Holunderblüten beweist, dass nicht immer die schwere Sauce Hollandaise sinnvoll ist, um edles, frisches Gemüse genießen zu können.

Reis Rezept für 2 Portionen

1 Tasse Glam Wedding Reis

1 grosse Handvoll Babyspinat

5 Stangen weißer oder grüner Spargel (Geschmacksache)

2 Thymianzweige

2 EL Olivenöl

1 TL KokosÖl

Marinade:

2 EL Holunderblüten-Sirup

3 EL Balsamico-Essig

2 EL Olivenöl

1 TL KokosÖl

2 EL Wasser

2 TL Zitronensaft

HimalayaSalz, Pfeffer



Zubereitung

Den Reis kurz abspülen, mit der doppelten Menge Wasser und HimalayaSalz Aufkochen.

Nun den Reis bei niedriger Temperatur ca. zehn Minuten köcheln lassen. Anschliessend den Reis zugedeckt ziehen lassen bis der gewünschte Gar-Zustand erreicht ist. Danach abkühlen lassen. Den Spargel und den Babyspinat gründlich waschen. Spinat mit einer Salatschleuder gut trocken schleudern. Olivenöl und KokosÖl in einer Pfanne leicht erhitzen und die Spargelspitzen ca. 7 Minuten braten.

Für die Marinade werden alle Zutaten gut verrührt und mit HimalayaSalz, Pfeffer und Zitronensaft abgeschmeckt. Reis mit der Marinade verrühren. Spargelspitzen halbieren. Thymianblättchen vom Stängel zupfen und zusammen mit den Spargelspitzen und Blattspinat unter den Reis mischen.





En Guete ihr Heissmann Team









Wir favorisieren nur geprüfte Lebensmittel und Produkte aus aller Welt, denn Sie verdienen nur das Beste.

Wir achten darauf, dass unser Sortiment keine künstlichen Zusatzstoffe oder genmanipulierten Substanzen enthalten. Nicht nur unser Sortiment wählen wir mit Bedacht, sondern auch unsere Lieferanten.

Bei uns im Shop zum absoluten "Spar-Preis". Versand nach Schweiz, Deutschland und Österreich.



