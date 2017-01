BDZV: Auseinandersetzung mit sogenannten Fake-News nichtübertreiben / "Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen" an Martin Erl / Greser& Lenz und Nel auf den Plätzen

(ots) - Die Auseinandersetzung mit sogenannten Fake-News

durch Medien, Politik und nicht zuletzt das Publikum selbst sei

wichtig, werde mittlerweile aber übertrieben, sagte der

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger

(BDZV), Dietmar Wolff, anlässlich der Verleihung des Bürgerpreises

der deutschen Zeitungen und der Eröffnung der Rückblende 2016 heute

in Berlin. Falschmeldungen und Propaganda seien verwerflich, es

handele sich jedoch um kein neues Phänomen. Neu sei hingegen die

Schnelligkeit und schiere Masse, mit der Falschmeldungen gleichsam in

Echtzeit rund um den Globus durch Digitalisierung und Social Media

Verbreitung fänden. Wolff machte deutlich, dass Zensurmaßnahmen, und

seien sie noch so gut gemeint, nur eine Scheinlösung böten. "Wir

selbst müssen für Akzeptanz und Vertrauen bei unseren Lesern,

Nutzern, Zuschauern sorgen - Tag für Tag mit unseren Produkten, der

Qualität unserer Arbeit und Transparenz unserer Arbeitsprozesse."



Der vom BDZV ausgeschriebene "Karikaturenpreis der deutschen

Zeitungen" geht in diesem Jahr an Martin Erl. Er zeichnet für mehrere

lokale und regionale Titel, preisgekrönt wird eine Arbeit, die in der

"Main-Post" (Würzburg) erschienen ist. Die mit 5.000 Euro dotierte

Auszeichnung wird heute Abend in der Vertretung des Landes

Rheinland-Pfalz in Berlin überreicht. Zum 33. Mal werfen hier

Fotografen und Karikaturisten einen Blick auf das vergangene

politische Jahr. Platz zwei und 2.000 Euro gehen an Greser & Lenz

("Frankfurter Allgemeine Zeitung"). Den dritten Preis (1.000 Euro)

erhält Nel ("Thüringische Landeszeitung", Weimar). Am

Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen im Rahmen der "Rückblende

2016" haben 67 Karikaturistinnen und Karikaturisten teilgenommen.



Preisgekrönt werden bei der "Rückblende 2016" auch die besten

politischen Fotografien des vergangenen Jahres. Staatssekretärin



Heike Raab übergibt den von der rheinland-pfälzischen

Landesvertretung gestifteten ersten Preis in Höhe von 7.000 Euro an

Krisztian Bocsi (Bloomberg). Platz zwei geht an Jan Scheunert (Freier

Fotograf). Philipp Breu (freier Fotograf) erhält den dritten Preis.

Um den Fotopreis der Landesvertretung Rheinland-Pfalz bewarben sich

213 Fotografinnen und Fotografen.



Nach der Premiere in Berlin geht die Ausstellung "Rückblende" auf

Reisen und wird in Trier, Koblenz, Bonn, Mainz, Leipzig, Neustadt an

der Weinstraße und Brüssel gezeigt.



Darüber hinaus können Mitgliedsverlage des BDZV die 50 Karikaturen

zur Ausstellung im eigenen Haus oder zur Präsentation auf der Website

unter www.bdzv.de im geschlossenen Bereich herunterladen.



Für die Presseberichterstattung können die preisgekrönten Arbeiten

hier

http://rueckblende.fotofinder.net/2016_Rueckblende_Presse/index.html

zum unentgeltlichen Abdruck heruntergeladen werden mit den folgenden

Einwahldaten: Login: rb2016presse, Kennwort: Presseseite2016







Kontakt:

Karikatur: BDZV, Anja Pasquay, pasquay(at)bdzv.de, Telefon

030/726298214, mobil 0170/8011142 (für Karikaturen)



Foto: Landesvertretung Rheinland-Pfalz: Michaela Veith,

MVeith(at)lv.rlp.de, Telefon 030/726291105 (für Fotos)



Folgen Sie uns auf Twitter (at)BdzvPresse #rückblende2016



Pressekontakt:

Hans-Joachim Fuhrmann

Telefon: 030/ 726298-210

E-Mail: fuhrmann(at)bdzv.de



Anja Pasquay

Telefon: 030/ 726298-214

E-Mail: pasquay(at)bdzv.de



Original-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.01.2017 - 19:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1447507

Anzahl Zeichen: 3910

Kontakt-Informationen:

Firma: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung