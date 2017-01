Rechtsprechung versus Schuldfrage

Wo fängt Gerechtigkeit an? Und wo endet sie? Darüber zu urteilen obliegt den Menschen, die Richter Roben tragen oder eine Anwaltsrobe. Was ist Gerechtigkeit?

Roben für die Justiz

(firmenpresse) - Man sollte denken, dass sich diese Frage leicht beantworten lässt. Tatsächlich jedoch ist Gerechtigkeit ein relativer Begriff. Es gibt zu viele Faktoren, die dabei eine wesentliche Rolle spielen. Es ist die Aufgabe des Richters, darüber zu entscheiden. Unter dem Deckmantel der schwarzen Roben gilt es herauszufinden, welche Umstände die handelnde Person dazu gebracht haben das Gesetz zu brechen. Nicht immer ist das anschließende Urteil eine Entscheidung über Recht und Unrecht. Es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern vielmehr Grautöne, die dabei mitspielen und die Rahmenbedingungen verändern.



Manchmal gerät man in eine Situation, die einen völlig überfordert. Der große Druck, der da plötzlich auf die Person einwirkt, kann zu einer Kurzschlussreaktion führen oder eine Person völlig anders handeln lassen, als man sich das jemals hätte vorstellen können. Studien weisen darauf hin, dass in verschiedensten Verbrechen die handelnde Person zuvor keinerlei Anzeichen für jegliche Gewaltbereitschaft oder anderes gezeigt hat. Das darf nicht als Entschuldigung gewertet werden, zeigt aber, wie schwierig es ist in solchen Fällen ein faires und vor allem nachvollziehbares Urteil zu fällen.



Die in elegantem Schwarz schön anzuschauende Anwaltsrobe fordert zwar Respekt und Aufmerksamkeit, aber letztendlich verbergen sich hinter den Roben auch nur Menschen wie du und ich. Jeder sollte so leben, dass Gesetze sinnvoll und Urteile nicht vollstreckbar sind. Leider ist das ein Wunschtraum, da die Gewaltbereitschaft von Jahr zu Jahr steigt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www,gewandmeisterei.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gewandmeisterei Wasmer

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.01.2017 - 19:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1447508

Anzahl Zeichen: 1727

Kontakt-Informationen:

Firma: Gewandmeisterei Wasmer



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung