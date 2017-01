Südwest Presse: Kommentar zur SPD-Kanzlerkandidatur

(ots) - Die Zweifel an der Kanzlerkandidatur des

SPD-Vorsitzenden schwinden mit jedem Tag, der uns noch von der

angekündigten Proklamation am kommenden Wochenende trennt. Weil das

so ist, geht es nun also nicht mehr um die Frage, ob Sigmar Gabriel

von seinem Erstzugriffsrecht Gebrauch macht, sondern darum, wie er

sich seiner Meinung nach optimal in Stellung bringt gegen Angela

Merkel, die trotz anhaltender Kritik an ihrem Regierungskurs selbst

in der eigenen Parteifamilie für jeden Herausforderer nur schwer zu

bezwingen scheint. Es gibt für Gabriel nicht zuletzt durch die

bevorstehende Wahl von Außenminister Frank-Walter Steinmeier zum

Bundespräsidenten gleich mehrere Optionen. Der Wirtschaftsminister

könnte das Ressort wechseln und ins Auswärtige Amt einziehen. Doch

als Deutschlands Chefdiplomaten kann man sich den umtriebigen

Vizekanzler nicht einmal für acht Monate vorstellen - dann doch

besser den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz, den

Gabriel für diesen Posten wohl auch vorgesehen hat. Mehr Sinn, aus

strategischer Sicht der SPD, mag ein Ausscheiden Gabriels aus der

Kabinettsdisziplin machen. Er könnte seinen Job mit Fraktionschef

Thomas Oppermann tauschen und fortan mehr Unabhängigkeit von der

Kanzlerin sowie dem Koalitionspartner Union wagen. Das würde dem

mitreißenden Wahlkämpfer Gabriel gewiss gefallen, aber zugleich das

Risiko bergen, dass der SPD-Boss seine Truppen in Partei und

Parlament ab sofort auf Konfrontationslinie trimmt. Denn nichts mögen

die Bürger weniger als eine streitende Koalition, die vor der Zeit

ihre Regierungstätigkeit einstellt.







