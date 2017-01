WAZ: Das Beste bieten

- Kommentar von Michael Kohlstadt

zu Problemen im Nahverkehr

(ots) - Durchgebogene Bodenbleche, Rostschäden,

Radachsen-Risse: Die beschämende Mängelliste der Stadt- und

Straßenbahnen unserer Region könnte uns daran zweifeln lassen, dass

wir es tatsächlich mit einer hochtechnologisierten Industrienation zu

tun haben, in der wir leben.



Auch dass die Deutsche Bahn nach Monaten nicht in der Lage ist,

die Brandursache einer S-Bahn einzugrenzen und stattdessen Tausenden

Fahrgästen Tag für Tag umständliche Ersatzverkehre abverlangt, grenzt

an eine Zumutung. Der Gedanke, dass demnächst Milliardensummen in den

vollmundig als Tempomacher für NRW titulierten Rhein-Ruhr-Express

fließen, wirkt da wie Hohn. Man stelle sich einmal vor, die

erfolgsverwöhnte deutsche Exportbranche würde ihren Kunden im Ausland

mit brüchigen Schweißnähten kommen. Nimbus und Gewinn wären für immer

dahin.



Auch wenn inzwischen mehr Geld fließt, um den Sanierungsstau im

Nahverkehr aufzulösen: Wir dürfen uns nicht an Zustände wie die

beschriebenen gewöhnen. Millionen Fahrgäste, die täglich Busse und

Bahnen nutzen (müssen), haben ein Recht darauf, dass ihnen das beste

System geboten wird, das möglich ist.







