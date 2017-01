Start des Karnevals am Kvarner Golf: In Rijeka und Opatija sind die Narren los

In den Karnevals-Hochburgen Rijeka und Opatija stehen während der fünften Jahreszeit rauschende Maskenbälle und Faschingsparaden auf dem Programm. Höhepunkt des närrischen Treibens ist der farbenprächtige Festumzug in Rijeka, zu dem am 26. Februar um die 150.000 Besucher aus ganz Europa erwartet werden. Im aktuellen „Thema des Monats“ erfahren die Leser von Reiseinfo Kroatien, wann und wo die Karnevalisten noch ihr Unwesen treiben.

(firmenpresse) - Überall an der kroatischen Adria haben jetzt wieder die Narren das Sagen. Auch im mondänen Seebad Opatija stehen Bälle, Partys und Paraden an. Beliebt bei Faschingsurlaubern ist das närrische Seifenkistenrennen am 9. Februar, wenn Maskierte in Seifenkisten über die Kurpromenade flitzen. Offizielles Ende der Spektakel an der Adria ist der 1. März. Am Aschermittwoch wird im Burgstädtchen Kastav, dem Fischerort Mošćenička Draga und der Hafenstadt Rijeka eine riesige Strohpuppe verbrannt und damit der Beginn der Fastenzeit eingeleitet.



Detaillierte Informationen über die Karnevals-Hochburgen Rijeka und Opatija sind bei Reiseinfo Kroatien in der Rubrik „Orte & Plätze“ auf interaktiven Landkarten eingezeichnet und können direkt angeklickt werden. Einen Überblick über große „Events & Festivals“, die 2017 in Kroatien stattfinden, erhalten Touristen in der Rubrik „Kultur & Lifestyle“. Wer gleich ein Hotel im Reiseort seiner Wahl buchen oder den aktuellen Wechselkurs abrufen will, wird in dem Portal ebenfalls fündig. Informationen über Touren entlang der Adria sind in der Rubrik "Touren & Trips" abrufbar. Sei es auf dem Laptop, Tablet-Computer oder Smartphone – die führende Informationsplattform für deutschsprachige Kroatien-Urlauber bietet schnelle und übersichtliche Informationen in nur wenigen Mausklicks.















Reiseinfo Kroatien gibt einen Überblick über die schönsten Flecken und Attraktionen des Mittelmeerlandes mit jeder Menge nützlicher Hinweise und echten Insider-Tipps.

In dem Online-Magazin reiseinfo-kroatien.com können sich junge Paare, Familien mit Kindern, aber auch Singles einen schnellen Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten verschaffen. Unter „Orte & Plätze“ sind die Badeorte und Kulturstädte sowie Naturparadiese wie die Plitwitzer Seen auf digitalen Landkarten eingezeichnet. Außerdem bietet der Reiseführer ausführliche Informationen über Tauchspots und Segeltörns.



