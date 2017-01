Westfalenpost: Kommentar zur AfD

(ots) - Wenn ein Geschichtslehrer die folgenden Sätze

ausspricht, dann steht fest: Das ist kein verbaler Ausrutscher, das

ist rechtsnationale Gesinnung übelster Art. "Ich weise dieser Partei

einen langen und entbehrungsreichen Weg, aber es der einzige Weg, der

zu einem vollständigen Sieg führt, und dieses Land braucht einen

vollständigen Sieg der AfD." Das sagte Björn Höcke, AfD-Vorsitzender

in Thüringen, und ergänzte: "Wir werden uns unser Deutschland Stück

für Stück zurückholen." Nazi-Diktion. Vorgetragen ausgerechnet bei

einem Treffen der Parteijugend in Dresden. Ist das ein Grund, den

Mann aus der AfD zu werfen? Das kommt darauf an. Das kommt darauf an,

wie die Partei sich selbst definiert. Mit ihrer Entscheidung, vorerst

nur ein Ordnungsverfahren einzuleiten, schafft die AfD-Spitze

Klarheit. Nämlich darüber, dass Höcke, der ja auch eine

"erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" fordert, rückwärtsgewandt

das Meinungsspektrum der Alternative für Deutschland abbildet. Nun

ja, wir könnten Höcke ignorieren. Wir könnten so wie andere

behaupten, der Mann sei viel zu unbedeutend dafür, dass ihm die

Medien jetzt wieder so viel Aufmerksamkeit widmen. So einfach ist es

aber nicht. Die AfD macht sich Höckes Aussagen zu eigen, wenn sie ihn

lediglich mit einem "Du, Du, Du" bestraft. Noch schlimmer: Sie

kreiert einen Helden des rechten Flügels. Niemand kann nun noch

sagen, er hätte nicht gewusst, welche Ziele die Partei verfolgt.

Alle, die AfD wählen, weil ihnen vielleicht die Flüchtlingspolitik

der Bundesregierung nicht passt, müssen wissen, wen sie mit ihrer

Stimme unterstützen. Die Geschichte hat schon einmal bewiesen: Auch

Mitläufer können sich schuldig machen.







