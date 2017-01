Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Verkehrsminister Groschek setzt auf den RRX

Eine Nagelprobe für die Bahn

Matthias Bungeroth

(ots) - Erst wenige Tage ist es her, da bestätigte der

ADAC in seiner jährlichen Erhebung: Nordrhein-Westfalen bleibt

weiterhin das Stauland Nummer eins in Deutschland. Auf eine

Rekord-Gesamtlänge von rund 388.000 Kilometern summierte sich der

Stillstand auf den Autobahnen im Vorjahr. 124.000 Stunden büßten die

Kraftfahrer hierbei ein. Kein Wunder, dass die Zahl derer wächst, die

für den Weg zur Arbeit auf die Bahn setzen. Hier setzt das Konzept

des Rhein-Ruhr-Express (RRX) an, auf das NRW-Verkehrsminister Michael

Groschek große Hoffnungen setzt. Damit liegt der Minister völlig

richtig. Allerdings: Die Nagelprobe für das Netzwerk RRX steht erst

noch bevor. Die hohen Hürden lassen sich in zwei Worten

zusammenfassen: Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Denn was nützen

die neuen hochmodernen, schnellen Regionalzüge mit WLAN und 800

Sitzplätzen, wenn auch sie eine Pünktlichkeit haben wie die

alteingesessenen, langen Regionalexpresslinien 6 und 11, die zuletzt

zwischen 57 und 67 Prozent lagen? Alle Pendler aus

Ostwestfalen-Lippe, die diese Linien zwischen Minden und Köln sowie

Düsseldorf und Paderborn nutzen, wissen davon ein Lied zu singen. Es

hat gewiss eine traurige Melodie. Der RRX kann den selbst gesteckten

Ansprüchen nur gerecht werden, wenn in diesen Bereichen eine

Qualitätsverbesserung im Sinne der Fahrgäste einsetzt. Dass diese auf

fruchtbaren Boden fallen würde, steht fest: 2,6 Millionen Menschen

nutzen in NRW pro Tag den Regionalverkehr auf der Schiene - mit

steigender Tendenz. Den Verkehrsinfarkt so eben noch abzuwenden ist

also das Gebot der Stunde in einem Bundesland, dessen Fernstraßen und

Autobahnbrücken in einem überwiegend maroden Zustand sind. Nicht

umsonst prognostizierte Minister Groschek in einem Interview mit

dieser Zeitung "ein Jahrzehnt der Baustellen", damit die

Infrastruktur wieder auf einen zeit- und anforderungsgemäßen Zustand



gebracht werden kann. Dazu zählt auch die Bahn, deren Schienennetz

mit Hochdruck modernisiert und weiter ausgebaut werden muss - bei

laufendem Fahrbetrieb. Dass sich die Anstrengungen für den RRX lohnen

würden, weist der Bundesverkehrswegeplan aus. Jeden Tag können bei

optimaler Ausnutzung des Systems 24.000 Personenfahrten von der

Straße auf die Schiene verlagert werden. Eine sinnvolle Entlastung.







