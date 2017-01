Neue Westfälische (Bielefeld): AfD schont Höcke

Spiel mit brauner Ideologie

Carsten Heil

(ots) - Wer für sich in Anspruch nimmt, immer klare

Kante zu reden, sollte auch klare Kante handeln. Die AfD-Bosse jedoch

ducken sich butterweich weg, wenn es um ihr Mitglied Höcke geht.

Schon einmal wurde der Nazi aus Thüringen aufgefordert, seine rechten

Reden zumindest zu überdenken. Nichts ist passiert. Im Gegenteil, bei

jeder Gelegenheit schiebt Höcke die Schmerzgrenze noch etwas weiter

heraus, testet geradezu, was noch geht. Indem sie daraus keine

Konsequenzen ziehen, geben sich die Vorstandsmitglieder der AfD

entweder der Lächerlichkeit preis, denn Höcke spielt mit ihnen Katz

und Maus. Oder im Vorstand der AfD sitzen Menschen, die zumindest mit

faschistischem Gedankengut und Nazi-Politik liebäugeln. Das hat

nichts mehr mit konservativ-bürgerlichem Engagement in einer

volksnahen Partei zu tun. Das ist menschenverachtend. Denn wer wie

Höcke das Gedenken an den Holocaust in solch übler Weise beschimpft,

verhöhnt die Millionen Opfer. Kann wirklich jemand die Rückkehr in

diese finsteren Zeiten wollen? Und was heißt es, wenn "parteiliche

Ordnungsmaßnahmen" angedroht werden? Hat Höcke beim nächsten

Parteitag Küchendienst? Wann wird diese Ordnungsmaßnahme

ausgesprochen? Aus der Justiz ist bekannt, dass sofortige Strafen

besser helfen. Vermutlich geht es der Partei aber gar nicht um

Besserung, sondern um ein Spiel mit der braunen Ideologie. Das

sollten sich alle Wahlberechtigten vor Augen führen, wenn sie zur

Entscheidung gerufen werden.







