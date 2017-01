Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu US-Botschaft in Israel

(ots) - Es gibt Karikaturisten, die Donald Trump in der

Pose des römischen Kaisers Nero zeichnen. Während dessen Regentschaft

wurden große Teile der antiken Metropole ein Raub der Flammen. Für

die römischen Gelehrten Seneca und Plinius stand fest, dass Nero für

die Brandstiftung verantwortlich war. Hat der neue US-Präsident

wirklich Nero-Potenzial? Mit seiner Ankündigung, die US-Botschaft in

Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen zu wollen, legt Trump

nicht nur die Zündschnur an das Pulverfass im Nahen Osten. Damit hält

er bereits das brennende Streichholz an die Lunte. Jerusalem ist mehr

als die »unteilbare Hauptstadt« Israels und die mögliche Hauptstadt

eines palästinensischen Staates. Jerusalem geht alle Muslime an,

weltweit - und eben nicht nur Palästinenser und sunnitische Araber.

1979 führte der schiitisch-iranische Revolutionsführer Ayatollah

Chomeini den Al-Quds-Tag ein. So heißt Jerusalem auf Arabisch. Immer

am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan protestieren Muslime

gegen Israel. Es ist leicht vorstellbar, was ein Umzug der

US-Botschaft nach Jerusalem auslösen würde. Und da muss man heute

noch gar nicht von einer dritten Intifada und einem Flächenbrand

räsonieren. Ob Trump und seine Berater sich der Tragweite ihrer

Ankündigung bewusst sind? Wenn die Supermacht USA ihre diplomatische

Vertretung nach Jerusalem verlegt, erkennt sie damit den alleinigen

jüdischen Anspruch auf die Heilige Stadt an. Das hätte das Ende des

Glaubens an die Zwei-Staaten-Lösung und das Ende des stillgelegten

Friedensprozesses zur Folge. Und das wären, zumindest kurzfristig,

durchaus beherrschbare Konsequenzen. Kaum zu beherrschen wären die

Reaktionen der islamischen Welt,denn der Status Jerusalems ist Sache

aller Muslime. Was Trump und seine Leute antreibt, kann nur vermutet

werden. Steckt sein Schwiegersohn Jared Kushner dahinter, der neue



Chefberater im Weißen Haus? Soll ein Versprechen an Trumps jüdische

Wähler eingelöst werden? Vorgeschoben ist der Bezug auf den

Kongressbeschluss von 1995, der die Verlegung der US-Botschaft nach

Jerusalem vorsah.Damals, während der Oslo-Verträge, schien eine

Lösung des Konflikts erreichbar. Heute sind die Zeiten andere. Wäre

Benjamin Netanjahu ein kluger Ministerpräsident, würde er Trumps

Ansinnen ablehnen. Aber Teile seiner national-religiösen Regierung

begrüßen den Vorstoß. 2017 ist ein symbolisch aufgeladenes Jahr, da

sich der Sechs-Tage-Krieg und damit die Besetzung des

Westjordanlandes, der Golanhöhen und Ost-Jerusalems zum 50. Mal

jähren. Daher ist es besonders gefährlich, jetzt in Israel zu

zündeln. Trump tut es trotzdem.







