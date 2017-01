Mittelbayerische Zeitung: Unerträglich / Kommentar zur AfD und Björn Höcke

(ots) - Man fragt sich schon, was eigentlich in der AfD

noch passieren muss, damit sie sich von Charakteren wie Björn Höcke

trennt. Offenbar will die Partei, dass die völkisch-faschistoiden

Gedanken, denen nicht nur Höcke anhängt, als Teil ihrer Identität

behalten. Wohl gemerkt ist das dieselbe Partei, die im Herbst mit

einem wohl zweistelligen Ergebnis in den Bundestag einziehen dürfte.

Die AfD bleibt bei ihrer mehrfach erprobten, immer wieder

erfolgreichen Taktik: den Tabubruch riskieren, die Empörung abwiegeln

und von der Berichterstattung profitieren - nach dem Motto: Auch

schlechte Nachrichten sind Nachrichten. Diese Partei ist eine

Alternative - aber für welches Deutschland, das sollte sich

mittlerweile auch dem Letzten erschlossen haben.







