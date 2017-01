Better Bodies präsentiert die neue Camo High Tights.

Die neue Camo High Tights von Better Bodies überzeugt durch optimierte Passform und hochwertiger Verarbeitung, und ist ein optimaler Begleiter für die anspruchsvolle Athletin.

Camo High Tight

(firmenpresse) - Better Bodies entwickelt seinen sechs jährigen Bestseller Camo Tights weiter und präsentiert die neue Camo High Tight, die ab 2017 ganz neu auf dem Markt ist. Wer bereits die ersten Bilder gesehen hat wird zustimmen, dass es sich dabei um eine Augenweide handelt, sowohl für die Trägerin als auch für die umstehenden Bewunderer.



Die schwedische Sportbekleidungs-Marke Better Bodies steht mit 20 Jahren Erfahrung für höchste Qualität und Funktionalität. Ihre Bekleidung ist schweißabweisend und Atmungsaktiv. Das Design ist trendbewusst und eignet sich bestens für Fitness, Freizeit und Bodybuilding.



Das neuste Produkt von Better Bodies, die Camo High Tights, hat eine 7/8 Länge und besteht aus 73 % Polyester und 27 % Elasthan. Das Material ist angenehm zu tragen und feuchtigkeitsabsorbierend. Der Stoff ist blickdicht und zeigt ein dunkles Camouflage Muster in Kombination mit einem schwarzen Taillenbund und schwarzen Kontraststreifen an der Seite der Sporthose. Die Hose liegt eng an, so dass sie beim Bodybuilding immer an ihrem Platz sitzt und nicht verrutscht.



Zudem hat die Camo High Tights durch das Kompressions-Gewebe einen formenden Effekt. Dies bietet den Muskeln im Training Halt und Stabilität. Auch der hohe Taillenbund bietet eine ultimative Trainingsunterstützung und hat eine formende Funktion. Dies führt zu der schmeichelnden Passform der Camo High Tights.



Praktisch ist auch die versteckte Tasche auf der Innenseite des hohen Bundes. Diese bietet Platz für Schmuck, den Haustürschlüssel, oder anderen kleineren Objekten, die während des Trainings nicht verloren werden sollen.



Die Fitnesshose für Frauen bietet aber auch einige modische Akzente. An der Außenseite der Hose befinden sich Kontraststreifen, welche die Muskulatur der Beine betonen und einen athletischen und femininen Look kreieren. So stellt die Camo High Tights von Better Bodies einen funktionalen und ästhetischen Begleiter dar, der für anspruchsvolle Sportlerinnen bestens geeignet ist.





Passend zu der Camo High Tights ist auch ein Camo Cropped Chelsea Top von Better Bodies erhältlich. Dieses ist ebenfalls aus dem Camouflage Muster verarbeitet und bietet zusammen mit der Camo High Tights ein modisches Bild.



Zu erhalten ist die Camo High Tights nach Markteinführung am Besten beim bekannten Onlineshop Wear2Gym. Wear2Gym ist einer der besten Onlineanbieter für Kraftsport und Fitnessbekleidung. Der Bodyfitnessshop hat sich unter anderem auf die Marke Better Bodies spezialisiert, weshalb auch für die Camo High Tights der bestmöglichen Service angeboten wird. Zudem vertreibt Wear2Gym die Marken GASP, ein in der Szene ebenfalls bestens bekannter Hersteller für Kraftsport- und Fitnessbekleidung. Der größte Teil der Fitnessbekleidung ist lagernd und sofort versandbereit.









Wear2Gym ist ein professioneller Onlineshop mit Spezialisierung auf Bekleidung für Bodybuilder und Kraftsportler mit Fokus auf hochwertiger Markenbekleidung wie dem schwedischen Sportswear Hersteller GASP, Muskel-Shirts und Tank Tops sowie viele weitere Angebote.



Als einer der besten Anbieter in diesem Segment ist der Inhaber Markus Schmitz stets mit der Erweiterung des Angebotes sowie Verbesserung des Service für Onlinekäufer beschäftigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, kein Wunder dass Wear2Gym sich vom Geheimtipp zum unverzichtbaren Anbieter und Lieferant in der Szene gemausert hat.





Wear2Gym - Kraftsport- und Bodybuilding Kleidung

