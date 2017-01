Ganz nah dran an Afrikas Tierwelt bei einer Jeep Safari

(firmenpresse) - Kenia ist ein beliebtes Ziel für Safarireisen. Wer ganz nah an Afrikas Tierwelt dran sein möchte, sollte sich für eine Jeep Safari entscheiden. Die Pirschfahrten finden in einem Safari Jeep mit maximal fünf Mitfahrern statt. In einer solchen Kleingruppe bietet sich einerseits die Möglichkeit zur individuelleren Gestaltung der Tour, andererseits lassen sich viele Tiere aus nur wenigen Metern Entfernung beobachten. Jeepsafaris werden sowohl in den großen Nationalparks als auch in privatgeführten Reservaten durchgeführt, wie ein Blick auf die Seite kenia-safari.de zeigt.



Klein trifft groß in den unendlichen Weiten von Kenia



In den unendlichen Weiten Kenias trifft klein auf groß und das nicht nur in der Tierwelt. Die zweitägige Safari im Tsavo Ost Nationalpark und den Taita Hills kombiniert den größten Nationalpark des Landes mit einem kleinen privaten Schutzgebiet. Im 21.000 Quadratkilometer Fläche umfassenden Tsavo Ost geben sich die berühmten roten Elefanten die Ehre, im angrenzenden Taita Hills Wildlife Sanctuary tragen die Dickhäuter dagegen wieder ihre typisch graue Farbe. Zudem sind in den Reservaten Gazellen, Antilopen, Zebras, Büffel, Impalas und Giraffen beheimatet. Großkatzen wie Löwen, Geparden und Leoparden komplettieren die artenreiche Fauna in dieser Region.



Auch die Übernachtung ist ein Highlight



Übernachtet wird bei dem Angebot von kenia-safari.de in der originellen Salt Lick Game Lodge. Um eine Störung der Tierwelt zu vermeiden, stehen die Rundbungalows auf Stelzen und sind in luftiger Höhe miteinander verbunden. Von jedem Zimmer und auch vom Restaurant aus sind Wasserstellen einsehbar, die immer gut besucht sind.





http://www.kenia-safari.de/jeep-safari.htm



Dem Safari Spezialisten kenia-safari.de liegt es am Herzen, seinen Kunden ganz eigene Safarierlebnisse zu ermöglichen. Die Ausflüge werden aus einzelnen Bausteinen zusammengefügt. Dabei werden persönliche Kundenwünsche ebenso berücksichtigt wie aktuelle Trends und die eigenen Erfahrungen der Unternehmensmitarbeiter. Die Offerten wurden größtenteils selbst von diesen getestet.

