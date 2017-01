Massive Leuchten für innen und außen

(firmenpresse) - Der Name Massive steht auf dem Leuchtenmarkt für Innovation und Tradition verbunden mit einem ansprechenden Design, wobei letzteres im Auge des Betrachters liegt. Das bedeutet allerdings nicht, dass Massive Leuchten nur einem bestimmten Geschmack gerecht werden. Vielmehr heißt es, dass sie zu verschiedenen Einrichtungsstilen passen und demzufolge verschiedene Vorlieben erfüllen. Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Leuchten von Massive gibt die Seite cht-cottbus.de. Zu sehen ist ein Lampensortiment, welches den Innen- und Außenbereich abdeckt.



Dekorative Lichtquellen für Wohnräume



Zu den dekorativen Lichtquellen für Wohnräume gehört beispielsweise der 4er-Spotbogen "Lotus". Die moderne Leuchte in länglicher Bauform ist aus verchromtem Edelstahl gefertigt und liegt damit genau am Puls der Zeit. Klare Linien und Formen sind im Trend. Dazu passt der 4er-Spotbogen von Massive ideal. Im ähnlichen Stil sind der Spotbalken „Cronus“ und die Vertreter der Serie „Phobos“ gehalten. Die Serie „Callas“, die Steh-, Wand- und Pendelleuchten sowie Spots und Spotbalken beinhaltet, setzt dagegen eher auf einen Materialmix aus Edelstahl und Glas. Die Leuchten sind hell gehalten und die geeignete Ergänzung für eine Einrichtung im angesagten Clearing-Stil.



Auch im Außenbereich wird Wert auf Design gelegt



Was für Wohnräume gilt, trifft ebenfalls auf den Außenbereich zu: Auch hier wird Wert auf Design gelegt. Kein Problem für die Massive Außenleuchten aus dem Shop von cht-cottbus.de. Interessant ist, dass sich in diesem Segment der rustikale Stil durchgesetzt hat. Die Serien „Dubrovnik“, „München“ und „Peking“ wurden speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelt. Ihre Vertreter verkörpern den rustikalen Stil.





Bei dem Unternehmen CHT Cottbuser Haustechnik GmbH handelt es sich um einen Fachhändler für Haustechnik. In seinem Onlineshop auf cht-cottbus.de wird ein breitgefächertes Sortiment an Artikeln für Bad, Heizung, Sanitär und Elektro vertrieben. Vieles davon ist Postenware zu günstigen Preisen, die sofort verfügbar ist.

