Eine Norwegen Kreuzfahrt offenbart Skandinaviens schönste Seite

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

(firmenpresse) - Das Wasser und ein raues Klima präg(t)en die Landschaft Norwegens. Im Laufe der Jahrtausende entstanden weit ins Land hineinragende Fjorde, hohe Berge und hübsche kleine Orte. Manches mutet regelrecht verwunschen an. Kein Wunder, dass Norwegen deshalb als Land der Trolle bezeichnet wird. Von der See aus präsentiert sich dieser wilde Landstrich Skandinaviens von seiner schönsten Seite. Bei einer Norwegen Kreuzfahrt ist deshalb der Weg das Ziel. Viele verschiedene Routen sind inzwischen verfügbar. Die Seite kreuzfahrten-reisebuero.de gibt einen Einblick in die enorme Vielfalt.



Mit TUI Cruises von Hamburg nach Trondheim



Im Frühjahr und Sommer 2017 bricht die Mein Schiff 1 von TUI Cruises an mehreren Terminen zu einer 12-tägigen Kreuzfahrt von Hamburg nach Trondheim auf. Diese Reise beinhaltet eine große Fülle an Highlights. Mit dabei sind unter anderem der Geirangerfjord und das Nordkap. Weiterhin stehen Landgänge in Hellesylt, Tromso, Trondheim und Alesund auf dem Programm. Zwischendurch ermöglichen Erholungstage auf See immer wieder, die Einrichtungen des Schiffes ausgiebig zu nutzen. Die komfortabel ausgestattete Mein Schiff 1 bietet ihren Passagieren insgesamt 13 Decks. Zu den bordeigenen Einrichtungen gehören acht Restaurants und Bistros, 12 Bars und ein großzügiger Wellnessbereich. Ein vielfältiges Freizeit-, Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm rundet das Erlebnis Schiffsurlaub ab.



Schwimmendes Wohlfühlhotel für Groß und Klein



Die Mein Schiff 1 ist ein schwimmendes Wohlfühlhotel für Groß und Klein. Die Reise des Portals kreuzfahrten-reisebuero.de umfasst Vollpension an Bord. Somit ist auch für das leibliche Wohl hinreichend gesorgt. Für die kleinen Passagiere steht eine Kinderbetreuung zur Verfügung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/norwegen-kreuzfahrten



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Auf die Vermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten, die von bekannten Reedereien wie MSC und AIDA durchgeführt werden, hat sich das Reiseunternehmen Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG spezialisiert. Auf der Webseite kreuzfahrten-reisebuero.de werden die verschiedenen Fahrten ausführlich beschrieben. Sie können direkt online gebucht werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Datum: 23.01.2017 - 23:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1447547

Anzahl Zeichen: 1802

Kontakt-Informationen:

Firma: Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Uelzen

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 23.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung