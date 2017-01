Rheinische Post: Seehofer steigt in den NRW-Wahlkampf ein

(ots) - CSU-Chef Horst Seehofer wird sich in den

NRW-Landtagswahlkampf einschalten. "Ich habe Herrn Seehofer

eingeladen und er hat zugesagt", sagte NRW-CDU-Chef Armin Laschet der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe).

Innere Sicherheit, Bildung und Wirtschaft mache die CDU in NRW

bewusst zu Themen - und orientiere sich dabei an der "vorbildlichen"

Situation in Bayern. Laschet zeigte sich nach der einstündigen

Unterredung in München "zuversichtlich", dass auch der Konflikt der

beiden Schwesterparteien beigelegt und es Anfang Februar zur

gemeinsamen Präsidiumssitzung kommen könne. In unruhigen Zeiten seien

sich beide Parteien in fast allen Bereich einig, bis hin zur

Flüchtlingspolitik. "Beide wollen eine Reduzierung der

Flüchtlingszahlen, Ordnung ins System bringen, Asyl von Einwanderung

trennen und eine Einwanderungsbegrenzung per Gesetz", sagte der

CDU-Vizevorsitzende. Zum Streit um das Wort "Obergrenze" erklärte

Laschet, in "gegenseitigem Respekt" könne man auch damit leben, dass

einzelne Punkte unterschiedlich artikuliert würden. Es habe immer ein

eigenes Programm der CSU gegeben.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.01.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1447559

Anzahl Zeichen: 1497

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung