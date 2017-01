Blue Studios Fotografie, Film, CGI und Post Production

(firmenpresse) - Seit 1993 stehen die Blue Studios für herausragende Qualität der Bildes: in Fotografie, Film, CGI und Post Production. Das Zentrum unserer Arbeit ist Hannovers einziges Großraumstudio. 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln hier Konzepte, beraten, organisieren Produktionen, perfektionieren Bilder, beherrschen die Technik auf dem neuesten Stand. Geschäftsführer der Blue Studios sind nach wie vor die beiden Gründer: Dieter Sieg und Volker Warning. Inspiring your Vision - Das bedeutet erstens: Wir beraten unsere Kunden. Wir finden einen Weg, vage Vorstellungen oder abstrakte Botschaften in Prozesse und schließlich in Bilder zu übersetzen. Diese Bilder wirken: Das ist die zweite Bedeutung. Sie inspirieren den Blick des Betrachters selbst.



Blue Studios GmbH



Rehagen 14

30165 Hannover

Deutschland



Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:

Dieter Sieg, Volker Warning



+49 511 – 35 39 92 – 0

+49 511 – 35 39 92 – 29

info(at)bluestudios.de





