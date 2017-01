Veritas Pharma überweist fünfte von insgesamt sechs Ratenzahlungen an Cannevert Therapeutics Ltd.



23. Januar 2017, Vancouver, B.C. - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP), ein aufstrebendes Forschungs- und IP-Entwicklungsunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass es seine zweitletzte Ratenzahlung in Höhe von 250.000 $ an Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) geleistet hat. Hiermit erhöht sich die Gesamtinvestition von Veritas in CTL auf 1.250.000 $ Bis zum 1. Mai 2017 sind weitere 250.000 $ fällig. Mit der letzten Zahlung erlangt Veritas Pharma eine Beteiligung von 80 % an CTL und hat die Option, die verbleibenden 20 % zu erwerben.



Cannevert fungiert quasi als Forschungszweig von Veritas, da das Unternehmen derzeit über die exklusive Lizenz zur Vermarktung sämtlicher von Cannevert entwickelten Produkte hält. Alle bisherigen Ratenzahlungen wurden zudem für die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von CTL verwendet. Nach der jüngsten Zahlung wird CTL Veritas nun über sein aktuelles Forschungsprogramm informieren. Dieser Bericht sollte Veritas innerhalb der nächsten 10 Tage vorliegen, zu welchem Zeitpunkt auch die wichtigsten Ergebnisse bekannt gegeben werden.



Dr. Lui Franciosi, CEO von Veritas, erklärte: Das Team von Cannevert besteht aus erfahrenen Wissenschaftlern, die zuvor an der erfolgreichen Entwicklung von Arzneimitteln beteiligt waren und dabei einen Unternehmenswert von insgesamt über einer Milliarde Dollar geschaffen haben. Ich bin der Ansicht, dass unsere jüngste Ratenzahlung an Cannevert als gegenseitige Verpflichtungserklärung zu verstehen ist und unsere weitere Zusammenarbeit sichert. Darüber hinaus möchte ich den Teilnehmern an unserer letzten Finanzierung danken und insbesondere Marapharm Ventures Inc. hervorheben, deren Investition es Veritas ermöglicht, diese Transaktion zum Abschluss zu bringen.





Über Veritas Pharma Inc.



Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über CTL die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, sein geistiges Eigentum an CTL (Anbausorten und Züchtungen) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar. Alle bisherigen Ratenzahlungen von Veritas wurden für die Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von CTL verwendet. Diese Mittel wurden nahezu in vollständigem Umfang von Forschungszuschüssen ergänzt.





Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter veritaspharmainc.com.



Für das Board of Directors:

Dr. Lui Franciosi

Präsident und Chief Executive Officer



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.veritaspharmainc.com, unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) sowie auf der Website der kanadischen Börse CSE (www.thecse.com).



Kontakt für Investoren und Medien



Sam Eskandari

Tel: +1.416.918.6785

E-Mail: ir(at)veritaspharmainc.com

Website: www.veritaspharmainc.com



Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!





Kommentare zur Pressemitteilung