TransferTo und Wirecard führen White-Label-Lösung ein, um Geldtransfers für Mobile-Money-Betreiber zu erleichtern

(ots) - Mobile-Money-Betreiber mit über 400

Millionen Nutzern in den Schwellenmärkten können jetzt in Europa

unter ihrem eigenen Markennamen mobile Überweisungen einführen:

TransferTo, das führende, grenzübergreifende B2B-Netzwerk für mobile

Zahlungen, und Wirecard, Europas führender Spezialist für

Zahlungsabwicklung und Issuing, arbeiten ab sofort zusammen, um einen

White-Label-Dienst anzubieten, bei dem Kunden Geld von einem

Mobiltelefon zum anderen überweisen können.



Dank der Technologie-Fachkompetenzen von Wirecard und dem Netzwerk

von TransferTo können Mobile-Money-Betreiber einen Überweisungsdienst

unter ihrem eigenen, bekannten und vertrauenswürdigen Namen anbieten.

Diese anwenderfreundliche Lösung, die genauso einfach ist wie das

Senden einer SMS, ermöglicht sofortige Transaktionen von einem

Mobiltelefon zum anderen. Eingegangene Gelder werden sicher im Mobile

Money Account der Empfänger hinterlegt und können dann bei einem

beliebigen Agenten eingelöst oder auf demselben mobilen Endgerät zum

Bezahlen von Rechnungen und Händlern benutzt werden.



Die End-to-End-Lösung von Wirecard und TransferTo wird

Mobile-Money-Betreiber in die Lage versetzen, den Remittance Service

mit ihrer eigenen Marke zu versehen und schnell bereitzustellen, ohne

Geschäftsbetriebe in Europa einrichten zu müssen. Zudem können

Betreiber sich durch die Ausweitung ihrer Marke und Dienstleistungen

einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und neue Kunden anziehen.

Gestützt auf das Knowhow von Wirecard und TransferTo können

Mobile-Money-Betreiber aus Entwicklungsländern sich darauf

konzentrieren, einen reibungslosen Service für Nutzer zu schaffen,

die Geld schnell und einfach überweisen möchten.



Mobile Money spielt eine zentrale Rolle bei der finanziellen

Integration von zwei Milliarden Menschen in Entwicklungsländern, die



keine Bankkonten und Kreditkarten haben. Nutzer, die über ihre

Mobiltelefone Geld versenden, brauchen keine Geschäfte oder Banken

aufzusuchen und Formulare auszufüllen. Die mobilen Überweisungen sind

schnell und sicher.



Eric Barbier, CEO von TransferTo, sagt: "Dies ist die schnellste

Art und Weise für unsere Mobile-Money-Partner, ihre Marken in Europa

einzuführen und sowohl den Migranten zu dienen, die Geld nach Hause

senden, als auch den Familien, die das Geld empfangen. Wir freuen uns

sehr, Mobile-Money-Betreibern dabei helfen zu können, neue Wege zu

erschließen, um Kunden über Grenzen hinweg zu erreichen und ein

Kundenerlebnis unter der eigenen Marke zu bieten, um so ihre

Geschäfte auszubauen."



Markus Braun, CEO der Wirecard AG, sagt: "Gründe für unsere

Partnerschaft mit TransferTo sind die Reichweite des Unternehmens,

die sich über die Netzwerke von Hunderten von Mobile-Money-Betreibern

erstreckt, sowie die Fachkompetenz von TransferTo auf

Schwellenmärkten. Betreiber, die sich entscheiden, ihre eigene

Markenlösung in Europa einzuführen, können sich auf Wirecards

Bereitstellung von End-to-End-Zahlungslösungen mit allen in Europa

erforderlichen Lizenzen stützen, und profitieren zudem von der Stärke

des grenzübergreifenden Zahlungsnetzwerks von TransferTo."



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der

Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen

anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die

Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den

elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen

internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden

Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe

eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen

Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette

Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und

Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere

Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen

Sie uns auf Twitter (at)wirecard.



Über TransferTo:



TransferTo ist ein länderübergreifendes Netzwerk für mobile

Zahlungen, das Finanzinstitute und Mobilfunkbetreiber in aller Welt

miteinander verbindet. Tausende von führenden Unternehmen wie

Vodafones M-Pesa, Tigo Money, Orange, Western Union, PayPal und Xoom,

verlassen sich auf den Mobile-Money- und Airtime-Hub von TransferTo.

TransferTo bietet seinen Partnern einen globalen Compliance-Rahmen

für alle relevanten verordnungsrechtlichen Auflagen und versetzt

somit Tausende von Unternehmen in über 100 Ländern in die Lage, ihren

Kunden Mobile-Money- und Airtime-Transferdienste in Echtzeit zu

bieten. Allein im Jahr 2015 wurden mehr als 50 Millionen

Transaktionen über den TransferTo Mobile-Money- und Airtime-Hub

abgewickelt. TransferTo ist von der britischen Financial Conduct

Authority zugelassen und verbindet über 4,5 Milliarden Mobilnutzer

durch Partnerschaften mit mehr als 400 Mobilfunkbetreibern. Zu den

Investoren des Unternehmens gehört Ingenico. Für mehr Informationen

besuchen Sie: https://www.transfer-to.com/







Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz(at)wirecard.com



Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wirecard AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.01.2017 - 07:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1447591

Anzahl Zeichen: 5913

Kontakt-Informationen:

Firma: Wirecard AG

Stadt: Aschheim (München)





Diese Pressemitteilung wurde bisher 13 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung