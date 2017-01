Büromarkt Böttcher AG knackt die 2 Millionen Marke

Der in Jena ansässige Lieferant für Bürobedarf schaffte es in 2016, erneut den Jahresumsatz zum Vorjahr deutlich zu übertreffen.

(firmenpresse) - Der in Jena ansässige Lieferant für Bürobedarf schaffte es in 2016, erneut den Jahresumsatz zum Vorjahr deutlich zu übertreffen. Das vergangene Geschäftsjahr schloss die Büromarkt Böttcher AG (https://www.bueromarkt-ag.de/) mit einem Umsatz in Höhe von 216 Mio. Euro ab. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von mehr als 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Kundenstamm wuchs in 2016 kontinuierlich weiter. Durch 672.000 neu gewonnene Kunden konnte der Anbieter für Bürobedarf seine Marktposition weiter ausbauen. Mit einem Sortiment von über 40.000 Artikeln und mehr als 2 Mio. Kunden zählt das Unternehmen mittlerweile zu einem der größten Onlineshops für Bürobedarf in Deutschland. Darauf sei man sehr stolz, so der Vorstand der Büromarkt Böttcher AG, Udo Böttcher.



„Auch in diesem Jahr möchte ich unsere Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens teilhaben lassen. Daher wird abermals ein Teil des Gewinns an die Beschäftigten ausgeschüttet“, erklärt Firmeninhaber Udo Böttcher. Insgesamt 1,9 Mio. Euro werden zusätzlich zu den jährlichen Gehaltserhöhungen ausgezahlt. Ein weiterer Teil des Gewinns fließt in die vierte Ausbaustufe der erst 2014 in Betrieb genommenen Logistikanlage. Der mit 6 Mio. Euro geplante Ausbau soll im März beginnen und im Dezember abgeschlossen sein. Nach der Fertigstellung können täglich doppelt so viele Kartons verschickt werden wie bisher.



Den stetigen Erfolg begründet das Unternehmen mit sehr gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern sowie deren fortschrittlichen Kenntnissen im Online-Marketing. Hinzu kommen die jahrelangen und zahlreichen Maßnahmen im genannten Bereich, für die Investitionen im 7-stelligen Bereich getätigt werden. Nur durch diese hohen Ausgaben und das entsprechende Know-how lassen sich laut Herrn Böttcher die enormen Umsatzsteigerungen generieren. Die stetige Sortimentserweiterung trägt ebenso dazu bei. Neben dem allgemeinen Bürobedarf können die Kunden auch Werkzeuge, Reinigungsmittel, Artikel für den Arbeitsschutz und den Bereich Küche & Catering im Onlineshop erwerben.









