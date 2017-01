Affiliate-Ausbildung: Professionell im Internet Geld verdienen

Kann man im Internet wirklich Professionell Geld verdienen. Hierbei gibt es verschiedene Formen wie man das machen kann.

(firmenpresse) - Viele fragen sich wie das Geldverdienen im Internet funktioniert. Dabei fällt immer wieder der Begriff Affiliate. Affiliate heißt ins Deutsche übersetzt Vertriebspartner und ist aus dem traditionellen Marketing bekannt. Dort bedeutet es Empfehlungsmarketing. Beispielhaft für das Empfehlungsmarketing ist, wenn Kunden aufgefordert werden, für neue Kunden zu werben. Als Gegenleistung gibt es einen Bonus oder ein Geschenk. Affiliate Marketing hat sich in letzter Zeit immer mehr verbreitet. Im Internet funktioniert das Empfehlungsmarketing in Form von Partnerprogrammen. Das sind meist komplizierte technische Systeme, die von den Anbietern selbst entwickelt und detailliert in Videos erklärt werden. Alle wichtigen Tools und Plugins sind bereits beim Systemstart vorhanden. Der Unterschied zwischen dem reinem Geld verdienen im Internet und einer Ausbildung zum Affiliate Profi liegt in der unternehmerischen Kompetenz.



Auf adriangiger.com werden wichtige Grundlagen zum (Internet)Business vermittelt.

In einer Blogserie unter dem Slogan Eine unbequeme Wahrheit wird in drei Teilen unternehmerisches Denken und Verhalten hinterfragt. Die Kernfrage allen unternehmerischen Handelns ist die Frage nach der richtigen Einstellung. Hinzu kommen die richtigen Strategien und Ansätze. Dazu haben Spezialisten viel zu sagen. Teil 1 in der Blogserie behandelt Illusionen und Versprechen durch selbst ernannte Spezialisten, die die Härten wahrer Selbständigkeit oft verschleiern. In Teil 2 geht es um die Stolpersteine speziell von Online-Unternehmern - viele verhalten sich mehr wie Facharbeiter als Unternehmer. Und im 3. Teil werden der wahre Selbstständige und der sogenannte Internetfacharbeiter differenziert dargestellt. Letztlich geht es um die richtige Weltsicht im Internetbusiness.



Neben der richtigen Einstellung zählt das fachspezifische Knowhow

Beim Affiliate Marketing im Internet wird über Partnerprogramme Geld verdient. Jeder Affiliate (Vertriebspartner) erhält für seine Werbeleistungen/Empfehlungen eine Vermittlungsprovision. Der benötigte Affiliate-Link enthält einen bestimmten Code, womit Identifizierungen stattfinden, damit Vertriebspartner und Unternehmer ihre Verbindung und die entsprechenden Aktivitäten kontrollieren können. Das ganze Prozedere läuft über Trackingvorgänge mittels Cookies, E-Mails und Landingpages ab. Es sind komplexe Systeme mit vielen technischen Komponenten. Hinzu kommen Modelle, über die die Vermittlungs- oder Empfehlungsabläufe strukturiert werden. Es sind die Konditionsmodelle.





Konditionsmodelle dienen dem Zweck der Abrechnung für Empfehlungs- oder Vermittlungsleistungen

Für viele Geschäftsbereiche und Vernetzungen gibt es Partnerprogramme, mit denen Empfehlungen und Vermittlungen getätigt werden. Ziel ist es damit Geld im Internet zu verdienen. Mittlerweile gibt es eine große Anzahl von Konditionsmodellen. Nachfolgend zwei wichtige Beispiele: Es hat sich herausgestellt, dass sich die Variante Pay per Click fürs Search Marketing wie beispielsweise Google AdWords gut eignet, ebenfalls Pay per Sale für Waren und Dienstleistungen. Bei Pay per Sale wird eine Provision für die Empfehlung von Waren und Dienstleistungen gezahlt. Nach der Zuordnung vom Affiliate zum Partnerprogramm, was über Codes erfolgt, greifen Bezahltechniken, meist Plugins, um das erwirtschaftete Geld zur Verfügung zu stellen.



Die Professionalität des Geld-Verdienens im Internet hängt von wichtigen Faktoren ab

Ohne ein gutes Grundverständnis für die technischen Voraussetzungen und der zur Verfügung stehenden Tools und Plugins ist es schwer, wirklich unabhängig tätig zu werden - auch beim Geld verdienen im Internet. Es folgt die Überlegung, ob das Geschäftsmodell Geld im Internet zu verdienen sich auf rein handwerkliche Tätigkeiten und Automatismen beschränken soll. Das wäre die Form der Selbstständigkeit im Sinne eines Facharbeiters, so Adrian Giger. Erst mit den Fähigkeiten des reinen Unternehmers lässt sich wirklich souverän Geld im Internet verdienen. Er schlägt deshalb die Ausbildung zum Affiliate Profi vor. Bei www.adriangiger.com erhalten Sie erste wichtige Anregungen und Angebote.



Adrian Giger ist Informatiker, TeamLeader SNA und Blogger. Er beschäftigt sich mit Geld verdienen im Internet. Themenschwerpunkt ist Affiliate Marketing/Online Marketing. Wichtige Artikel und Videos sind auch auf Twitter zu finden. Wer seinen Newsletter mit Geschenk abonnieren will, kann das ebenfalls auf seiner Website tun.







