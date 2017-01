Weiterbildung im HDT- Berlin am 16.-17.03.2017 zu Konstruktionsstrategien für Maschinen mit mechatronischen Baugruppen

Problemlösungs- und Syntheseprozesse in der Produktentwicklung

(firmenpresse) - Das Ziel dieser Weiterbildung ist es aus der Analyse von Konstruktionsaufgaben zielweisende Konstruktionsstrategien zu finden und diese umzusetzen. Die Teilnehmer dieses Seminars erlernen die Herausforderungen von Entwicklungsaufgaben zu analysieren und passende Konstruktionsstrategien zu finden.



Da der moderne Maschinebau sehr interdisziplinär ist, ist die Mechatronik als interdisziplinärer Lösungsansatz in vielen Branchen des Maschinenbaus bereits sehr gefestigt. In der Konstruktion, dem Problemlösungs- und Syntheseprozess in jeder Produktentwicklung, werden durch die zunehmende Interdisziplinarität die Aufgaben noch schwieriger. Immer seltener stellt der klassische Konstruktionsprozess die beste Vorgehensweise dar. So können ganz verschiedene Konstruktionsstrategien gewinnerzeugend verwendet werden. In Abhängigkeit von den Herausforderungen konkreter Produktentwicklungen, sollte das geprüft werden.



Prof. Dr.-Ing. Johannes Zentner von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät Maschinenbau und Energietechnik, beschäftigt sich und die Teilnehmer in der Weiterbildung „Konstruktionsstrategien für Maschinen mit mechatronischen Baugruppen“ am 16.-17.03.2017 mit Schwerpunkten wie Problemlösungs- und Syntheseprozesse in der Produktentwicklung, Einführung ins methodische Konstruieren, Konstruktionsstrategien für Einzelteile, Funktions-, beanspruchungs-, fertigungs-, nutzungs-, recyclinggerechte Festlegung der Gestalt von Einzelteilen, Funktions- und technologiegerechte Reglementierung von Abweichungen (Maß-, Form-, Lagetoleranzen und Rauheiten), Zweckmäßige Wahl von Werkstoffen und deren Zustand, Konstruktionsstrategien für mechatronische Baugruppen, wie multidisziplinäre Spezifikation, funktions-, beanspruchungs-, montage-, nutzungs-, recyclinggerechte Festlegung der Gestalt von mechatronischen Baugruppen, fehlertolerante Konstruktionen, Toleranzketten, Funktions- und technologiegerechte Reglementierung von Toleranzen sowie Konstruktionsstrategien für Integrierte mechatronische Systeme hinsichtlich Integrationsarten, Synergien, kritische Analyse realisierter integrierter mechatronischer Systeme aus der Antriebstechnik.





Ingenieure unterschiedlicher Fachrichtungen, die in Bereichen industrielle Forschung, Entwicklung, Konstruktion tätig sind, werden als Teilnehmerkreis erwartet.



Information

Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



http://www.hdt-essen.de/W-H110-03-191-7







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hdt-essen.de/W-H110-03-191-7



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Leseranfragen:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



PresseKontakt / Agentur:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



Datum: 24.01.2017 - 08:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1447600

Anzahl Zeichen: 2720

Kontakt-Informationen:

Firma: Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Ansprechpartner: Heike Cramer-Jekosch

Stadt: Berlin

Telefon: 030 3949341



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung