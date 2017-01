Zahngesundheitszentrum Dr. Berand in München öffnet

Zahngesundheit völlig neu gedacht. Das Praxiskonzept der Zukunft. Ab 1. Februar in München.

Landsbergerstr.191 im Trikot Office (Bildquelle: http://3dvisualisierung.3d-way.com)

(firmenpresse) - Am 1. Februar öffnet in München das Zahngesundheitszentrum Dr. Berand und stellt ein völlig neues Praxiskonzept vor.

Diese Zahnklinik schläft nie: 365 Tage im Jahr geöffnet, mit Öffnungszeiten (werktags von 7 bis 21 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 9 bis 12 Uhr), die es berufstätigen Menschen einfach machen, kümmern sich auf 600 Quadratmeter Praxisfläche 6 Zahnärzte und 20 zahnmedizinische Fachangestellte um das zahngesundheitliche Wohl ihrer Patienten. Der zentrale Standort in der Landsberger Straße 191 ist aus allen Richtungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar, bietet kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage und ist barrierefrei. Die Terminvergabe erfolgt schnell und kurzfristig. Schmerz- und Notfallpatienten erhalten noch am selben Tag ihren Termin und das auch am Wochenende.

Auch das Preis-Leistungskonzept des Zahngesundheitszentrums Dr. Berand ist einzigartig. Füllungen erfolgen ohne Zuzahlung für gesetzlich Versicherte. Es werden bezahlbare, qualitativ hochwertige Zahnimplantate und Zahnersatz eingesetzt, die sämtlich in Deutschland hergestellt werden. Hier zeigt sich, dass durch die Größe der Praxis und die optimale Auslastung durch lange Öffnungszeiten Synergieeffekte realisiert werden können, die an die Patienten weitergegeben werden. Zahnmedizin zu bezahlbaren Preisen. Für alle Kassen- und Privatpatienten.

Das Zahngesundheitszentrum Dr. Berand in München verfügt über eine hochmoderne Ausstattung mit digitalem 3-Dimensionalem Röntgen (Strahlungsarm) sowie Laser zur schonenden Behandlung. Qualität und Hygienestandards sind auf dem höchsten Niveau, die Abläufe sind komplett digitalisiert und alle Behandlungsprozesse werden dokumentiert. Die komplette Zahnmedizin befindet sich unter einem Dach. Überweisungen sind nicht mehr nötig, alle Kollegen tauschen sich bei gemeinschaftlichen Behandlungen aus.

Besondere Erfahrung hat das Zahngesundheitszentrum Dr. Berand in München mit der Behandlung von Angstpatienten. Im Zahngesundheitszentrum Dr. Berand steht der Patient im Zentrum. Zahngesundheit trifft hier auf die Zukunft. Zu bezahlbaren Preisen Made in Germany.

Qualtitativ moderne Zahnmedizin zu fairen und bezahlbaren Preisen. High-Tech Zahnmedizin auf 600 Quadratmeter. Alles unter einem Dach (ausser KFO). 365 Tage von Mo.-Fr. 07.00-21.00 Uhr, Sa. 08.00-18:00 Uhr und So. 09.00-12.00 Uhr für Sie erreichbar. Kostenlose TG Parkplätze, Zentral in München gelegen. S-Bahn, Bus, Tram alles fussläufig in 5 Min. erreichbar. Bei uns stehen Sie im Zentrum.

Zahngesundheitszentrum& Tagesklinik Dr. Berand MVZ GmbH

Zahngesundheitszentrum & Tagesklinik Dr. Berand MVZ GmbH

Dr. Olivia Berand

Landsbergerstr. 191

80687 München

dr.berand(at)zahn-gesundheitszentrum.de

089 57909596

http://www.zahn-gesundheitszentrum.de



Firma: Zahngesundheitszentrum& Tagesklinik Dr. Berand MVZ GmbH

Ansprechpartner: Dr. Olivia Berand

Stadt: München

Telefon: 089 57909596





