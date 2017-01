Leawo iOS Data Recovery für Mac hat Unterstützung für iPhone 7 und iOS 10 hinzugefügt und Stabilität verbessert

Leawo Software hat gerade ihr iOS Data Recovery für Mac auf V3.4.1 aktualisiert. In der neuesten Version werden iPhone 7/7 Plus und iOS 10 in der Support-Liste hinzugefügt.

(firmenpresse) - 24. Januar, 2017, Shenzhen, China - Leawo Software ist ein führendes Softwareunternehmen, das den Menschen erstklassige Medienlösungen zur Verfügung stellt. Das Unternehmen hat gerade sein Leawo iOS Data Recovery für Mac auf V 3.4.1 aktualisiert. In diesem Update ist die Unterstützung für die neuesten iPhone 7/7 Plus und iOS 10 hinzugefügt worden. Ein Bedienungshinweis, das die Benutzer zeigt, wie sie ihr iPhone mit dem Computer korrekt verbinden können, ist auch hinzugefügt worden. Außerdem ist die Stabilität verbessert worden.

Leawo iOS Data Recovery für Mac ist ein Programm, das speziell für den Datenabruf von iOS-Geräten auf Mac OS entwickelt wurde. Mit seiner Hilfe können die Benutzer verlorene, fälschlicherweise gelöschte Daten von ihren Geräten auf iOS-Geräten retten, iTunes-Backup und iCloud-Backup machen.

In diesem Update wird die neueste iPhone-Generation in der Support-Liste hinzugefügt. Das bedeutet, Benutzer können jetzt dieses Programm verwenden, um Datenrettung für iPhone 7 und 7 Plus durchzuführen. Dieses iOS-Datenrettungstool unterstützte die Produkte von Apple, die auf iOS laufen, außer den alten Modellen wie der ersten und der zweiten Generation des iPhone. Jetzt wird das iPhone 7 und 7 Plus auch unterstützt. Mit diesem programm müssen Apple-Fans sich nicht mehr um den Datenverlust sorgen, wenn ihr neues Gerät entsorgt wird.

Die Unterstützung für iOS 10 ist auch nach diesem Update in diesem Datenrettungsprogramm für Mac hinzugefügt. Mit seiner Hilfe kann man jetzt die Datensicherung und die Datenrettung für Geräte, die auf das neueste iOS 10 aktualisiert wurden, durchführen. IOS 10 ist seit 3 Monaten aus und Leawo hat es endlich in ihrer Support-Liste hinzugefügt. Es ist ein bisschen spät, da iOS 10 von den meisten Apple-Nutzern nach seiner Ankündigung vor 3 Monaten schnell akzeptiert wurde. Aber es ist besser spät als nie. Mit diesem Update ist Leawo iOS Data Recovery für Mac alle beliebten iOS-Versionen von 6 bis 10 abgedeckt.

Die Stabilität in der neuesten Version des Programms ist auch verbessert worden. Jetzt ist das Programm stabiler und zuverlässiger als je zuvor. In der alten Version gibt es gelegentlich Fehler beim Programmstarten oder unter bestimmten Umständen. In der neuesten Version ist das Problem behoben worden und das Erlebnis beim Benutzen des Programms ist jetzt viel besser.

Einige Benutzer, besonders Personen, die noch nie Datenwiederherstellung durchgeführt haben, haben Probleme beim Anschluss ihres Gerätes an ihres Mac. Dieses Update hat einen Bedienungshinweis hinzugefügt, um Benutzern zu tippen, ihre PCs zu vertrauen, damit das Programm ihre iOS-Geräte erkennen kann.

Dieses Update ist absolut ein Fortschritt für Leawo iOS Data Recovery für Mac. Derzeit ist das Programm mit einem Rabatt von 10% auf Leawo"s promotion page verfügbar. Es ist für ? 54.95 zu haben.

<a href="http://www.leawo.de">Leawo</a> ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

