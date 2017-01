"Wir lernen jeden unserer Interessenten persönlich kennen"

Bei der im gesamten deutschsprachigen Raum tätigen Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) geht es immer darum, Sicherheit für die Kunden zu schaffen.

Die Partnervermittlung PV-Exklusiv ist auf Akademiker& Singles mit höchstem Anspruch spezialisiert

(firmenpresse) - Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, allein zu sein - und jeder Mensch verdient einen Partner, dem er vertraut, bei dem er sich fallen lassen kann und mit dem er sein Leben verbringen will. Hilfe dabei leisten Partnervermittlungen, denn vielen Menschen fällt es schwer, einfach so jemanden kennenzulernen. Vielleicht trauen sie sich nicht, jemanden anzusprechen, oder aber sie haben Sorge davor, was hinter der Fassade zum Vorschein kommen könnte - das Thema Sicherheit spielt heute eine große Rolle, weiß Nicole Reddig: "In unseren Gesprächen hören wir immer wieder, dass die Hemmschwelle steigt, intensiver auf Zukunftsbekanntschaften einzugehen. Die Menschen bleiben dann lieber allein, als sich möglicherweise einem Risiko auszusetzen", sagt die Gründerin und Geschäftsführerin der Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft.

Diese Sicherheit in der Partnervermittlung herzustellen und gewährleisten, sei eines der Erfolgsmerkmale von PV-Exklusiv, das zu den bekanntesten Partnervermittlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehöre. "Wir arbeiten ausschließlich persönlich und sind keine Online-Dating-Plattform, bei der sich jeder einfach anmelden und irgendwelche nicht geprüften Informationen hinterlegen kann. Wenn wir Menschen zusammenbringen, sind wir uns sicher, dass diese Personen wirklich zusammenpassen und dass auf beiden Seiten ernste Absichten bestehen - und keine falschen Angaben zu Hintergründen und Verhältnissen gemacht worden sind. Durch unsere intensiven Gespräche erfahren wir viel über alle Interessenten, bevor sie unsere Kunden werden", sagt Nicole Reddig, die unter anderem in süddeutschen Städten wie München, Stuttgart, Karlsruhe und Augsburg und Regionen wie dem Tegernsee oder auch dem Starnberger See unterwegs ist. "So können wir als PV-Exklusiv bei der Partnervermittlung garantieren, dass keine Fake-Profile oder Menschen mit unlauteren Absichten den Eingang in unsere Kartei finden. Ohne genaue Prüfung passiert bei uns gar nichts."

Markus Poniewas, Berater bei PV-Exklusiv und seit vielen Jahren erfolgreich in der Partnervermittlung tätig, stellt heraus, wie dieser Prozess abläuft. "Wir lernen jeden unserer Interessenten persönlich kennen - ganz gleich wo er lebt. Unsere Berater sind in ständig in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und führen eingehende Gespräche über Vorstellungen und Verhältnisse, Ziele und Wünsche. Das versetzt uns auf der einen Seite in die Lage, uns zügig ein Bild zu machen und schnell festzustellen, zu wem dieser Menschen passen könnte - das zahlt in unser Leistungsversprechen ein, in der Regel innerhalb von drei bis vier Monaten zum Vermittlungserfolg zu kommen", betont der erfahrene und erfolgreiche Berater. "Auf der anderen Seite, und das ist genauso wichtig, erhöhen wir damit eben die Sicherheit für unsere Kunden. Wir verhindern, dass sie an die "falschen Leute" geraten, die beispielsweise nur wirtschaftliche Interessen haben, ihren Marktwert testen wollen oder andere Probleme haben, die einer vertrauensvollen Partnerschaft im Wege stehen", sagt Markus Poniewas.

Alle Berater bei PX-Exklusiv seien hoch erfahren und kompetent und damit in der Lage, schnell zu erfassen, was einen Menschen wirklich ausmache. "Auf diese Weise haben wir schon zahlreiche unangenehme Situationen verhindert. Wir sind als Partnervermittlung immer der Begleiter und Partner unserer Kunden und nur deren Interessen verpflichtet. Deshalb setzen wir alles daran, für sie Diskretion und Sicherheit zu gewährleisten", sagt Markus Poniewas.





Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Nicole Reddig geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Nicole Reddig und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

