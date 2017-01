Das neue Online-Wirtschaftsmagazin "Die-Wirtschaftsnews"

(firmenpresse) - Viele Meldungen bewegen derzeit die Menschen und Märkte. Sei es die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der vereinigten Staaten von Amerika, die Zinspolitik der EZB, steigende Immobilienpreise, die internationale Terrorismusgefahr oder die Bundestagswahl 2017.

Seit 1. November 2016 berichten "Die-Wirtschaftsnews" täglich über aktuelle Geschehnisse aus Wirtschaft, Börse, Politik, Finanzen und Versicherungen und halten Sie so auf dem Laufenden was in der Welt passiert.

Erweitert wird das Angebot mit Verbraucherinformationen zur Geldanlage und Möglichkeiten zu Finanzoptimierungen. Hierbei wird neben eigenen Redakteuren und Pressemeldungen auf hochwertiges dpa-Material (täglich 15 Meldungen) zurückgegriffen.

Werden Sie ein Teil dieses Nachrichtenportals und platzieren Sie nun bis 1. März 2017 kostenlos Ihren Content auf "Die-Wirtschaftsnews".

Präsentieren Sie Ihre hochwertigen Texte (z.B. Fachartikel über Produkte, Pressemeldungen, Firmenvorstellungen) und profitieren Sie so langfristig von der Entwicklung unseres Wirtschafts- und Verbraucherportals. Hierbei gibt es keine Beschränkung bei der Wortanzahl des Artikels. Ebenso können bis zu drei Bilder und ein Video (falls möglich bereits bei einem Videoportal hochgeladen) in den Artikel eingebunden werden. In den Beitrag dürfen zusätzlich bis zu 5 Verlinkungen (do follow) eingebunden werden. Ihre Meldung wird zeitlos auf unserem Internetportal verfügbar sein.

Als Gegenleistung erwarten wir eine dauerhafte do-follow-Verlinkung des bei uns veröffentlichten Artikels im News-/Aktuelles-/Blogbereich der Internetpräsenz und/oder Ihrem

Facebook-Firmenauftritt.

Anlieferung der Daten:

Bitte senden Sie uns den Artikel zzgl. Mediamaterial (bei zu hohen Datenmengen über

wetransfer) als Worddatei mit bereits integrierten Verlinkungen an info(at)die-wirtschaftsnews.de

Nennen Sie uns für die Zusendung der URL des publizierten Artikels bitte zusätzlich den

zugehörigen Ansprechpartner (vollständiger Name und E-Mail-Adresse).





