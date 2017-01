Bester Kundenservice durch Automatisierung: Aufwand reduzieren – Zufriedenheit maximieren

Laut aktuellen Studien steht die Energiewirtschaft vor der großen Herausforderung, den Service und die Interaktion mit ihren Kunden zu digitalisieren. Der Kunde bestimmt durch sein gewandeltes Kaufverhalten die Anforderungen an die Unternehmen der Zukunft. Kunden erwarten heute, dass sie ihre Anliegen rund um die Uhr und auf die von ihnen bevorzugten Art und Weise schnell und einfach erledigen können.

Bester Kundenservice durch Automatisierung

(firmenpresse) - Düsseldorf, 24.01.2017: Die Herausforderungen für die Energiewirtschaft liegen im Kostendruck und den durch die Digitalisierung geänderten Kundenerwartungen. Kunden sind besser vernetzt und haben höhere Ansprüche. Sie erwarten benutzerfreundliche Self-Service-Funktionalitäten und schnellere Antworten auf ihre Fragen. Sie fordern unkomplizierte Zusammenarbeit und transparente Prozesse und das überall, jederzeit und auf jedem Gerät. Bei schlechten Erfahrungen wechseln 68% der Kunden ihren Anbieter unverzüglich (lt. Service-Studie von E wie einfach 2015). Vertrieb und Kundenbetreuung müssen dann den Dialog mit den Kunden direkt und kanalübergreifend, online und offline erfolgreich bewältigen. Nur so können sie die Nähe zu ihren Kunden herstellen, individuelle Angebote erstellen, die Erreichbarkeit erhöhen, und alles mit dem einen Ziel, ein hervorragendes Serviceerlebnis für den Kunden zu erzeugen.



Intelligente, digitale Kommunikations- und Interaktionslösungen ermöglichen Ihnen, den Kunden einen exzellenten Service zu bieten. Auf der E-world energy & water 2017 zeigen wir Ihnen, wie Sie aufwendige Abläufe



• im schriftlichen Kundenservice

• für Routineaufgaben

• im Mahn- und Inkassowesen

• für intelligente Self-Services

• mit mobilen Vertragsabschlüssen



automatisieren können.



Topcom liefert Ihnen Lösungen für Self-Services und effektive Kundenbetreuung, um die Abläufe im direkten Kundenkontakt zu digitalisieren und zu automatisieren. Damit reduzieren Sie Ihren Aufwand im Kundenservice und maximieren die Zufriedenheit Ihrer Kunden und nicht zuletzt steigern Sie Ihre Profitabilität. Sie helfen, Ihre Kunden zu begeistern und Ihre Mitarbeiter zu entlasten. Unsere Lösungen amortisieren sich im Schnitt in weniger als 12 Monaten.



Besuchen Sie Topcom auf der E-world energy & water vom 7. bis 9. Februar in Essen und lassen Sie uns miteinander besprechen, wie Ihre Lösung für smarte Services, intelligente Self-Service-Angebote oder neue Kundenkontaktkanäle aussehen soll. Sie treffen uns an unserem Messestand in der Halle 1, Stand Nr. 1-234.









Topcom ist einer der führenden, unabhängigen, mittelständischen Systemintegratoren für die Verbindung von Business mit IT. Topcom verbindet und automatisiert Prozesse über alle System- und Medienbrüche hinweg und steuert die Kommunikation im Zusammenspiel von IT, Mensch und Maschinen. So unterstützt Topcom seine Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Auf Basis unserer branchenspezifischen Prozessexpertise entwickeln wir innovative End-to-End-Geschäftsprozesslösungen für unsere Kunden nach deren individuellen Bedürfnissen. Diese setzen unsere Berater auf Basis einer etablierten und standardisierten Prozessplattform um. Somit werden die Geschäftsprozesse hocheffizient, hochverfügbar, hochperformant und hochskalierbar. Und das unabhängig davon, welche Systeme, Technologien und Endgeräte unsere Kunden und deren Abnehmer oder Lieferanten heute oder morgen verwenden. Unsere Lösungen geben unseren Kunden die Transparenz, die sie benötigen, um ihre Prozesse bestmöglich zu überwachen und zu steuern. Nach der Einführung übernehmen wir mit maßgeschneiderten Service- und Wartungsverträgen Verantwortung für die Geschäftsprozesse. Deshalb können unsere Prozessspezialisten auch proaktiv bei der kontinuierlichen Optimierung der Prozesse helfen.

Topcom verbindet und ist verbindlich. Dies zeigt sich in einer sehr hohen Kundenloyalität und Kundenzufriedenheit. Wir sind stolz auf jahrzehntelange Partnerschaften mit unseren Kunden. Wir konzentrieren uns auf ausgewählte Prozesse für die Branchen Energieversorger, Industrie, Handel und Logistik, damit wir auch bei unseren zukünftigen Kunden eine exzellente Zufriedenheit sicherstellen. Mehr als 300 Kunden vertrauen unserer Expertise.



Topcom Kommunikationssysteme GmbH

