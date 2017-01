"The Big Bang Theory" steigert sich auf 19,7 Prozent Marktanteil auf ProSieben

(ots) - 24. Januar 2017. Mit bis zu 19,7 Prozent

Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterten die Nerds von "The

Big Bang Theory" (20:15 Uhr) am Mad Monday auf ProSieben auf den

besten Wert seit September 2016. Bazinga!



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in

Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland

Audience Research Erstellt: 24.01.2017 (vorläufig gewichtet:

23.01.2017)



