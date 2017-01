Spitze im Hausbau: Town& Country Haus verkauft 2016 4.188 Häuser / Auftragseingang steigt auf 772,5 Millionen Euro

(ots) - 2016 verkaufte der Massivhausanbieter

Town & Country erstmals 4.188 Häuser - ein Plus von 8,5 Prozent

gegenüber dem Vorjahr (3.859 Häuser). Das Auftragsvolumen stieg um 13

Prozent auf 772,5 Millionen Euro. Am häufigsten gefragt waren erneut

die Häuser der Flair-Serie. Jedes vierte Haus ist ein

KfW-förderfähiges Energiesparhaus.



Bis heute hat Town & Country Haus insgesamt über 27.500 Häuser

hierzulande gebaut. "Seit nunmehr zehn Jahren ist Town & Country das

meistgekaufte Markenhaus in Deutschland", erklärt Unternehmensgründer

Jürgen Dawo. Neben weiterhin günstigen wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen führt Dawo das solide Unternehmenswachstum vor

allem auf das klare Geschäftskonzept von Town & Country Haus zurück.

"Wir richten unsere Angebote stark an Normalverdiener", so Dawo.

"Ihnen helfen wir, den Schritt ins Eigenheim mit größtmöglicher

Sicherheit und zu mietähnlichen Konditionen zu gehen, und richten uns

dafür konsequent an deren Bedürfnissen aus." Ihr Traumhaus können die

Bauherren aus 36 Haustypen auswählen und nach dem Baukastenprinzip

individuell planen. Im Hauspreis inbegriffen ist ein umfassender

Hausbauschutzbrief, der vor finanziellen Risiken schützt.



Ein zentraler Erfolgsfaktor von Town & Country Haus ist das

Franchise-Modell. Bundesweit stehen insgesamt rund 300

Franchise-Partner den Bauherren als Ansprechpartner zur Verfügung.

Das Potenzial für weiteres Wachstum ist noch groß. 2017 sollen nicht

nur mit den bestehenden Unternehmern noch mehr Menschen ins Eigenheim

gebracht, sondern auch neue Franchise-Partner gewonnen werden.



Gesucht werden vor allem führungserfahrene Manager, die sich als

Quereinsteiger mit einem erprobten Geschäftskonzept selbstständig

machen und ein eigenes Unternehmen aufbauen möchten. Als "Partner im

Hausbau" begleiten sie die Bauherren ab Vertragsunterzeichnung bis



zur schlüsselfertigen Übergabe. Die mittelständischen Unternehmer

realisieren im Durchschnitt einen Umsatz von 6,4 Millionen Euro und

profitieren von zentralen Unterstützungsleistungen. Einstiegsoptionen

bieten sich aktuell insbesondere in Bayern, Niedersachsen und

Nordrhein-Westfalen.







