Series A Funding: Seerene erhält 14 Millionen US-Dollar frisches Kapital / Seerene hilft CIOs Code und Teams effektiv zu managen und die digitale Transformation zu meistern (VIDEO)

(ots) -

Das Potsdamer Enterprise-Software-Start-up Seerene, das eine

Advanced-Analytics-SaaS-Plattform für die Digitale Transformation

anbietet, hat im Rahmen einer Series A Finanzierungsrunde 14

Millionen US-Dollar frisches Kapital erhalten. Angeführt wird die

Finanzierung von Lakestar Capital Partners. Zusätzliches Funding

kommt von Earlybird Venture Capital, die bereits in Seerene

investiert hatten. Seerene will das Kapital nutzen, um global weiter

zu expandieren und seine Software-Lösung zu erweitern. Das Spin-off

des Hasso-Plattner-Instituts analysiert Daten über alle Applikationen

hinweg und stellt wichtige Informationen zur Verfügung, die dem CIO

als Entscheidungsgrundlage dienen. Auf diese Weise kann der CIO seine

bedeutendsten Produktionsfaktoren - Code und Teams - effektiv

managen.



Die digitale Transformation verändert Unternehmen und ganze

Industrien. Heute ist Programmcode unmittelbar mit Geschäftserfolg

und der Zukunft des Unternehmens verbunden. Jedoch gibt es inzwischen

in Unternehmen Hunderte oder sogar Tausende von Applikationen,

Entwickler, Outsourcer und Consultants, so dass man schnell den

Überblick über die Wertschöpfung einzelner Projekte und digitaler

Investitionen verliert. Dies ist eine Herausforderung für den CIO,

der Budgets in Milliardenhöhe zur Verfügung hat, aber keine Lösung

besitzt, dies alles zu managen und seine Investitionen auf

Vorstandsebene zu rechtfertigen.



"Seerene ist aus der Erkenntnis entstanden, dass die Dominanz von

Software dazu führt, dass Unternehmen in der Lage sein müssen,

Tausende Datenpunkte, Technologien, Ressourcen und Code innerhalb

kürzester Zeit an einem Ort zusammenzuführen und dem CIO dann die

Entscheidungen zu überlassen," sagt Oliver Muhr, CEO von Seerene. "In

der heutigen Zeit sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens

Teams und Code, die 35 Prozent der Ausgaben eines CIO ausmachen.



Gleichzeitig sind es genau diese Produktionsfaktoren, die ein

Unternehmen zu Wachstum und Erfolg zu führen und den Unterschied über

Erfolg oder Disruption ausmachen. Wissenschaftler und Unternehmer

stellen sich großen Herausforderungen, sie entwickeln selbstfahrende

Autos und lassen Menschen zum Mars fliegen. Dies alles wird möglich

durch Software. Gleichzeitig können IT-Verantwortliche und CIOs nicht

mal einfache Fragen beantworten wie beispielsweise 'wie sind meine

Entwicklungs- und Outsourcing-Kapazitäten hinsichtlich einzelner

Applikationen verteilt, ist dies strategisch sinnvoll und wie kann

ich Veränderungen aktiv vorantreiben'."



"Unternehmen verfügen heute über Management-Plattformen für jeden

Bereich, zum Beispiel SAP für Personal, Finanzen und Marketing oder

Salesforce für CRM," so Muhr weiter. "Seerene ist die Plattform für

CIOs, um die wichtigsten Ressourcen jedes Unternehmens zu managen:

Teams und Code. Es ist unser Anliegen, CIOs dabei zu unterstützen,

ihr Business erfolgreich zu managen, indem wir ihnen helfen, Klarheit

zu schaffen, wo zunächst keine Klarheit besteht. Mit Seerene wissen

CIOs sofort, ob sie die richtige Strategie verfolgen, um die

digitalen Möglichkeiten optimal auszuschöpfen."



"Als wir gesehen haben, dass Software ganze Firmen und Industrien

bestimmt, ist uns klargeworden, dass man eine Plattform braucht, um

komplexe Software-Landschaften zu verstehen," sagt Mark Hildebrandt,

Gründer und Vorsitzender von Seerene sowie CEO von German Deep Tech.

"Ich bin stolz darauf, dass zahlreiche weltweit tätige Unternehmen

bei der Digitalisierung ihrer Industrien Seerene im Einsatz haben."



Über Seerene



Seerene unterstützt Unternehmen dabei, ihre wertvollsten

Produktionsfaktoren in der digitalen Welt - Teams und Code - optimal

zu nutzen. Es ist unser Ziel, dass Unternehmen in einer von Software

definierten Welt den Durchblick behalten und wachsen. Unabhängig

davon, ob ein Unternehmen in den Prozess der digitalen Transformation

gerade eingetreten ist oder diesen bereits erfolgreich durchlaufen

hat -Seerene unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft.



Die Software verleiht einen sechsten Sinn für die

Entscheidungsfindung im digitalen Zeitalter. Zu den Kunden von

Seerene gehören SAP, Adidas, Mercedes-Benz, die Generali-Gruppe und

andere Fortune 1000 Unternehmen. Seerene hat seinen Hauptsitz in

Potsdam bei Berlin und ist mit Büros in New York und Hong Kong

vertreten. Weitere Informationen unter www.seerene.com.







Pressekontakt:

Seerene

Carsten Kohlenbeck, Marketing Manager

carsten.kohlenbeck(at)seerene.com, 0331 - 70 62 340

Allison+Partners

Martina Müller, martina(at)allisonpr.com, 0173 - 619 61 88



Original-Content von: Sereene, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sereene seerene-hilft-cios-code-und-teams-effektiv-zu-managen-und-die-digitale-transfor

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 24.01.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1447620

Anzahl Zeichen: 5238

Kontakt-Informationen:

Firma: Sereene seerene-hilft-cios-code-und-teams-effektiv-zu-managen-und-die-digitale-transfor

Stadt: Berlin





