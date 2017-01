Selbermachen mit Etsy: Der DIY-Kragen für Strickfans (FOTO)

Etsy.com, der Online-Marktplatz für Handgemachtes und Vintage will

dem Winter-Grau an den Kragen und stellt den DIY-Strickkragen in

Knallfarben vor. Sabrina vom Etsy-Shop THEKNITKID verhilft mit ihrer

Anleitung kreativen Köpfen mit Herz für Mode zum Trend-Styling. Wer

geschickt die Nadeln schwingt zaubert so in kurzer Zeit eine

einzigartige Ergänzung zum Alltags-Look und besticht gleichzeitig den

Winter mit ein wenig Konter-Farbe.



Neues Jahr, neues Glück heißt es und so werden die

Neujahrsvorsätze jetzt motiviert in die Tat umgesetzt. Die einen

fangen mit Sport an, die anderen stellen ihre Ernährung um. Eins aber

haben alle gemeinsam: Bloß nicht dem Winterblues verfallen!

Verkäuferin Sabrina vom Etsy-Shop THEKNITKID feiert ebenfalls das

neue Jahr und beglückt Woll-Fans mit diesem für Etsy gefertigten

DIY-Strickkragen um das triste Wintergrau zu besiegen. In wenigen

Schritten entsteht so ein knallbuntes Einzelstück, das erfahrene

Maschenfreunde leicht nachstricken können. Ohne großen

Schnick-Schnack kann man dieses Trend-Teil ganz einfach mit eigenen

Kleidern kombinieren und so den persönlichen Look im Nu zum Hingucker

machen. Ob Rot, ob Blau, ob Grün - hauptsache schön bunt und

fröhlich! Im Handumdrehen ist der Strickkragen fertig und lässt vom

ersten Tragen an trübsinnigen Gedanken keine Chance mehr.



Anleitung für einen DIY-Strickkragen:



Benötigte Materialien: 1 Knäuel à 25g Claire von Bremont (74%

Alpaka, 26% Seide), Rundstricknadeln 6mm, Rundstricknadeln 5mm eine

Nadel zum Vernähen der Fäden, eine Schere, ein Maßband zum Ausmessen

der Strickprobe. Die Strickprobe im Vollpatent mit 5mm-Nadeln

sollte10cm x 10cm = 13M x 28R ergeben.



Schritt 1: Zuerst 105 Maschen auf beiden 6mm-Nadeln locker

anschlagen. In der ersten Reihe die erste Masche mit Umschlag

abnehmen und die zweite und dritte zusammenstricken. So mit allen



Maschen verfahren bis sich 70 Maschen (jede 2. mit Umschlag) auf den

Nadeln befinden.



Schritt 2: Als nächstes mit den 5mm-Nadeln 14 R im Vollpatent

stricken. Dazu die Maschen mit einem Umschlag links abheben und den

Umschlag mit der abgehobenen Masche der Vorreihe rechts

zusammenstricken.



Schritt 3: Alle 70 Maschen mit den 5mm-Nadeln abketten. Dafür je

eine Masche und einen Umschlag mit abgehobener Masche rechts

abstricken und mit der linken Nadel in die erste Masche der rechten

Nadel einstechen und diese über die zweite Masche ziehen. So weiter

verfahren bis alles Maschen abgekettet sind. Am Ende den Faden bei

einer Restlänge von ca. 2 Metern abschneiden und durch die letzte

Masche ziehen.



Schritt 4: Für den Verschluss des Kragens wird nun auf beiden

Seiten eine Kordel angebracht. Dafür wird der Restfaden genutzt, der

in der Mitte geteilt wird. An jeder Seite wird ein Fadenstück von

jeweils einem ca. 1 Meter langen Faden befestigt, das doppelt gelegt

wird (=50cm). Der doppelte Faden wird nun so lange gedreht bis er

leicht überdreht ist und dann in der Mitte zusammengelegt. Die beiden

gezwirnten Teilstücke verdrehen sich nun miteinander und die Kordel

entsteht. Die Endstücke gut am Kragen verknoten.



Schritt 5: Am Ende werden nur noch die Fäden vernäht und der

Kragen in Form gebracht, in dem die Anschlagreihe sanft

auseinandergezogen und somit um einiges geweitet wird.



